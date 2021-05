SRX: The Game: Vorbestellung ab sofort möglich

Das Rennspiel SRX: The Game kann ab sofort im Xbox Store vorbestellt werden.

Die Superstar Racing Experience ist eine völlig neue Rennliga, die von den dreifachen Cup Series Champions und Hall of Famers Tony Stewart und Ray Evernham angeführt wird. Sie bietet krasse 700-PS-Action auf einer Mischung aus Dirt- und Asphalt-Short Track. Einfach ausgedrückt, geht es bei SRX darum, zu den Grundlagen des Rennsports zurückzukehren und den Wettkampf in die Hände der Fahrer zu legen!

SRX: The Game lässt euch gegen einige der größten Champions in der Geschichte des Motorsports antreten. Tony Stewart, Helio Castroneves, Bill Elliott, Tony Kanaan, Michael Waltrip und viele mehr warten auf euch. Es sind Short Track-Rennen gegen die BESTEN aller Zeiten! Ihr trettet auf 6 lizenzierten Strecken an, darunter Eldora Speedway, Knoxville Raceway, Lucas Oil Raceway, Nashville Fairgrounds Speedway, Slinger Speedway und Stafford Speedway.

Features

Das offizielle Spiel von SRX: Superstar Racing Experience

4 verschiedene Serien, mit unterschiedlichen Autos und Regelwerken

6 lizenzierte Weltklassestrecken und über 50 zusätzliche Dirt Tracks

Alle Stars der SRX-Serie, darunter Tony Stewart, Helio Castroneves, Bill Elliott und viele mehr

Tritt im Multiplayer-Modus mit 25 Spielern gegen die ganze Welt an

Baue dein Rennteam im Karrieremodus von Grund auf auf, indem du Mitarbeiter und Fahrer einstellst und deine Autos aufrüstest

Erstelle deine eigenen Lackierungen in unserem Custom Car Creator

SRX: The Game wird am 28. Mai 2021 veröffentlicht und kann im Xbox Store für 49,99 Euro vorbestellt werden.