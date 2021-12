STALKER 2 Heart of Chernobyl: Alle Pläne für NFT-Objekte nach Kritik gestrichen

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chernobyl

Sämtliche Pläne für NFT-Objekte in STALKER 2 Heart of Chernobyl wurden nach Kritik der Fans gestrichen.

Die Idee von GSC Game World in STALKER 2 Heart of Chernobyl NFT-Objekte einzusetzen, kam bei Spielern ganz und gar nicht gut an.

Die Konsequenz folgte nur wenig später und der Entwickler teilt mit, dass man alle NFT-Pläne für das Spiel gestrichen habe.

Das Interesse der Fans stehe für das Team an oberster Stelle, heißt es in einem Tweet. Man mache das Spiel, damit Fans ihren Spaß haben. Koste es was es wolle.

In dieser Woche teilte der Entwickler seine Pläne für NFT-Objekte im Spiel und gab eine Auktion dazu für Januar bekannt. Der Gewinner des NFT-Objekts sollte sich als NPC in STALKER 2 Heart of Chernobyl einscannen und damit als Metahuman verewigen lassen.