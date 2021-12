STALKER 2 Heart of Chernobyl: Ein echtes Schwergewicht auf eurer Festplatte

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chernobyl

Das Xbox- und PC exklusive STALKER 2 Heart of Chernobyl wird ein echtes Schwergewicht auf eurer Festplatte.

GSC Game World arbeitet derzeit an der Fertigstellung von STALKER 2 Heart of Chernobyl. Der First-Person-Shooter erscheint am 28. April 2022 exklusiv für Xbox Series X|S und Windows-PC.

Zum Launch werdet ihr das Spiel auch direkt mit eurem Abonnement im Xbox Game Pass spielen können.

Wie die Produktseite zum Spiel im Microsoft Store verrät, wird für STALKER 2 Heart of Chernobyl 180 GB Speicherplatz benötigt. Das macht das Spiel zu einem echten Schwergewicht, sollte die Angabe stimmen.

Wie groß der Speicherplatz am Ende auch ausfallen mag: Vorbesteller werden das Spiel vorab herunterladen können, um direkt zum Release loslegen zu können.

Allgemein können alle Spiele auch über die mobile Xbox-App ohne einen Kauf heruntergeladen werden. Um es spielen zu können ist dann natürlich der Kauf notwendig.