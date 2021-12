STALKER 2 Heart of Chernobyl: Kostenlose Multiplayer-Modi nach Veröffentlichung

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chernobyl wird nach seiner Veröffentlichung durch ein kostenloses Update um verschiedene Multiplayer-Modi ergänzt.

In wenigen Monaten ist es so weit und S.T.A.L.K.E.R-Fans erhalten mit STALKER 2 Heart of Chernobyl endlich den langersehnten Nachfolger des Klassikers aus dem Jahre 2007.

Dass der ambitionierte Shooter mit seiner massiven Open-World sowie jeder Menge Inhalten nicht nur Einzelspieler faszinieren möchte, sondern auch etwas für Multiplayer-Fans im Angebot haben wird, erklärte nun Entwickler CSG Game World im Interview mit PC Gamer.

So sollen verschiedene Multiplayer-Modi wie etwa Deathmatch oder Team-Deathmatch nach der Veröffentlichung des Titels per kostenlosem Update hinzugefügt werden. Genauere Details zu weiteren Modi sind bisher nicht bekannt.

STALKER 2: Heart of Chernobyl erscheint am 4. April 2022 für Xbox Series X|S und PC und ist ab Tag 1 im Xbox Game Pass enthalten.