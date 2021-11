STALKER 2 Heart of Chernobyl: Schussgeräusche verschiedener Kaliber im Video

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chernobyl

Für die Authentizität haben die Entwickler von STALKER 2 Heart of Chernobyl die Schussgeräusche verschiedener Kaliber aufgenommen.

Entwickler GSC Game World hat im Sommer wegen der Authentizität in STALKER 2 Heart of Chernobyl die Schussgeräusche verschiedener Kaliber aufgenommen. Dabei wurden eine Vielzahl an Waffen und verschiedener Munition getestet, wobei es nicht alle auch ins Spiel geschafft haben.

GSC Game World hat dazu ein kurzes Video veröffentlicht:

STALKER 2 Heart of Chernobyl wird voraussichtlich am 28. April 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Das Spiel wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass veröffentlicht.