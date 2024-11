STALKER 2 Heart of Chornobyl: 139 GB Day One-Patch steht bereit

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Praktisch das ganze Spiel muss mit dem 139 GB Day One-Patch für STALKER 2 Heart of Chornobyl heruntergeladen werden.

Seit der letzten Woche ist der Pre-Load von STALKER 2 Heart of Chornobyl möglich. Mit einer Größe von 146,58 GB sind es auch jede Menge Daten, die auf die Festplatte wollen. Wer nicht mit einer schnellen Leitung gesegnet ist, freut sich auf die Möglichkeit des Vorabdownloads.

Im Falle von STALKER 2 Heart of Chornobyl war alle die Mühe aber offenbar vergebens. Denn jetzt gibt es einen dicken Day One-Patch für das Spiel, der es in sich hat.

138,90 GB ist der Day One-Patch groß, also praktisch so groß wie das Spiel.

Das Spiel von GSC Game World erscheint am 20. November, also schon am morgigen Mittwoch, um diese Uhrzeit.

Also schmeißt eure Konsole an und ladet euch den Patch herunter, damit ihr zum Launch direkt starten könnt.