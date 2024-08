STALKER 2 Heart of Chornobyl: 35 Minuten Deep Dive Video veröffentlicht

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

35 Minuten Deep Dive Video zu STALKER 2 Heart of Chornobyl veröffentlicht!

Schaut euch jetzt in einem umfangreichen STALKER 2 Heart of Chornobyl Deep Dive Video die einzigartige Action des Survival-Spiels an.

„S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl ist die kommende Fortsetzung der preisgekrönten S.T.A.L.K.E.R.-Franchise, entwickelt von GSC Game World. Wir werfen einen tiefen Blick auf dieses einzigartige Action-Survival-Spiel, das in der postapokalyptischen Ausschlusszone von Tschernobyl spielt. Mit neuem Gameplay, Zwischensequenzen, Hinter-den-Kulissen-Material, Interviews mit dem Team von GSC Game World und einem kompletten Durchspielen einer Quest aus dem Spiel ist dies der bisher ausführlichste Blick auf S.T.A.L.K.E.R. 2!“

Das Video mit einer Länge von über 35 Minuten könnt ihr euch hier anschauen:

Wer möchte, kann das Spiel direkt vorbestellen oder im Xbox Game Pass Ultimate spielen: