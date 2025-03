STALKER 2 Heart of Chornobyl: Anpassungen für End-Game-Attachments und Upgrades

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Der nächste Patch für STALKER 2 Heart of Chornobyl nimmt Änderungen an End-Game-Attachments und Upgrades vor.

Seit der erfolgreichen Veröffentlichung im November letzten Jahres versorgte Entwickler GSC Game World den Open-World-Shooter STALKER 2 Heart of Chornobyl via Updates mit umfangreichen Anpassungen.

Mit dem nächsten Patch wird es nun Veränderungen bezüglich der End-Game-Attachments und Upgrades geben. Diese werden zukünftig in Verstecken in Prypjat zu finden sein, wodurch Spieler den „Point of no Return“ nicht mehr überschreiten müssen, um sie zu erhalten.

Eine weitere Neuerung, die sich viele Spieler schon lange wünschen, welche auch das Problem mit den End-Game-Attachments beheben hätte können, ist eine New Game Plus-Option. Leider gibt es seitens des Entwicklerteams dazu weiterhin keine Neuigkeiten.