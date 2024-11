STALKER 2 Heart of Chornobyl: Balance-Updates zu Mutanten und mehr in Zukunft

STALKER 2 Heart of Chornobyl ist da und während die einen ihren Spaß mit dem Spiel haben, regen sich die anderen über die zahlreichen Bugs, Ecken und Kanten im Spiel auf.

Ein erster Patch mit zahlreichen Bugfixes soll noch diese Woche erscheinen. Ein Balance-Update wird aber noch auf sich warten lassen. GSC Game World, der Entwickler von STALKER 2, hat bekannt gegeben, dass zukünftige Updates zur Verbesserung des Spielgleichgewichts geplant sind.

Derzeit liegt aber der Fokus auf der Behebung von Fehlern und Leistungsproblemen. In Zukunft werden Aspekte wie die Balance von Mutanten, der Tag-Nacht-Zyklus und die Spielökonomie angegangen. Diese Ankündigung folgt auf Rückmeldungen der Community, die bestimmte Mutanten als zu widerstandsfähig und Reparaturkosten als zu hoch empfanden.

„A-life ist das wichtigste Projekt. Andere sind noch in der Diskussion, ich kann keine genauen Details darüber verraten, was wir planen, bis wir zu 100% sicher sind, dass wir das tun. Einige Diskussionsthemen sind zum Beispiel die Mutanten-Balance, der Tag-Nacht-Zyklus und die Wirtschaftsbalance“, schrieb der Community-Manager des Studios, Mol1t, im offiziellen STALKER-Discord.

„Aber da wir eindeutig Fehler haben, wie A-Life, Optimierung und Quest-Probleme, haben diese eine höhere Priorität. In der Zwischenzeit schauen wir uns das Feedback zu einigen komplexeren Dingen an und gehen sie vorsichtig an, ohne, ihr wisst schon, überzureagieren. Nur damit ihr wisst, dass wir uns der wichtigsten Vorschläge aus der Community bewusst sind und sie nicht ignorieren.“