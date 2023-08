STALKER 2 Heart of Chornobyl: Bolts & Bullets Trailer veröffentlicht

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Schaut euch den brandneuen Bolts & Bullets Trailer zu STALKER 2 Heart of Chornobyl an.

GSC Game World hzat auf der Gamescom einen neuen Trailer zu STALKER 2 Heart of Chornobyl veröffentlicht. Darin geht es erneut in die Zone, in der aber nicht alles so ist, wie es den Anschein hat.

Am Ende des Trailers wird dann auch nochmal ganz offiziell bestätigt, dass STALKER 2 Heart of Chornobyl nicht mehr in diesem Jahr, sondern im ersten Quartal 2024 erscheinen wird.