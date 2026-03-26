STALKER 2 Heart of Chornobyl: Cost of Hope enthüllt – Massive Expansion für die Zone

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint im Sommer 2026 als erste große Expansion auf Xbox Series X|S und PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung.

Die Zone wird größer und gefährlicher: S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, die erste große Expansion des postapokalyptischen Shooters, erscheint im Sommer 2026 auf Xbox Series X|S und PC. Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihren Fortschritt plattformübergreifend nutzen und sich direkt in die neuen Abenteuer stürzen.

Der gerade veröffentlichte Announcement Trailer gewährt Einblicke in die epische Handlung, die sich rund um den Konflikt zwischen den beiden ikonischen Fraktionen Duty und Freedom entfaltet. Spieler werden die Chornobyl Nuclear Power Plant- und die Iron Forest-Regionen besuchen, neue Gefahren meistern, bislang verborgene Geheimnisse entdecken und eine Vielzahl neuer Waffen einsetzen.

Mit einer Story, die Dutzende Stunden Spielzeit bieten kann, verspricht S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope intensive Erkundung, taktische Kämpfe und tiefgehendes Survival-Gameplay in der gefährlichen Welt der Zone. Die Erweiterung richtet sich sowohl an Veteranen der Serie als auch an neue Spieler, die die Zone erstmals erleben möchten.