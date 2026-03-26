STALKER 2 Heart of Chornobyl: Cost of Hope enthüllt – Massive Expansion für die Zone

Die Zone wird größer und gefährlicher: S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, die erste große Expansion des postapokalyptischen Shooters, erscheint im Sommer 2026 auf Xbox Series X|S und PC. Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihren Fortschritt plattformübergreifend nutzen und sich direkt in die neuen Abenteuer stürzen.
Der gerade veröffentlichte Announcement Trailer gewährt Einblicke in die epische Handlung, die sich rund um den Konflikt zwischen den beiden ikonischen Fraktionen Duty und Freedom entfaltet. Spieler werden die Chornobyl Nuclear Power Plant- und die Iron Forest-Regionen besuchen, neue Gefahren meistern, bislang verborgene Geheimnisse entdecken und eine Vielzahl neuer Waffen einsetzen.
Mit einer Story, die Dutzende Stunden Spielzeit bieten kann, verspricht S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope intensive Erkundung, taktische Kämpfe und tiefgehendes Survival-Gameplay in der gefährlichen Welt der Zone. Die Erweiterung richtet sich sowohl an Veteranen der Serie als auch an neue Spieler, die die Zone erstmals erleben möchten.
42 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wollte die S.T.A.L.K.E.R. Reihe immer mal spielen. Glaube ich hab die alten Teile sogar alle über Steam oder GoG. Leider noch nie dazu gekommen.
Angefangen, aber nicht mit warm geworden.
könnte echt cool sein, aber hat mich (zumindest von den videos) nie wirklich abgeholt!
Das Hauptspiel hat schon Spaß gemacht. Setting, Atmosphäre und der realistische Look sind top. Die vielen Fetch-Quest und unglaublich langen Fußmärsche sind aber schon ein extrem nerviger Teil des Spiels. Aufgrund der unzähligen Fetch Quests fand ich das Story-Pacing auch schwach und dadurch etwas schwierig dem Plot zu folgen.
Da das Hauptspiel nicht mehr im GP ist, ist der DLC vorerst auch nicht auf meiner Liste.
Wurde das Spiel durch ein paar Patches dahingehend entnervender? Hab ewig gewartet, bis es dann aus dem GP geflogen ist.
Hoffe im Sommer zum DLC, das sie das wieder in den GP aufnehmen.
Ich habe es auch erst im Monat vor dem Verlassen des GP gespielt – glaube September 2025. Damals war es noch so, wie von mir beschrieben.
Hab es kurz nach release durch gehabt, es war wirklich sehr nice.
Dann hab ich es eine Zeit lang nicht mehr gezockt.
Es wurde viel verändert und der Mod Modus wurde hinzugefügt, leider werden dann die Erfolge ausgesetzt.
Aber das Game lohnt sich wirklich, bin sehr gespannt auf das DLC.
Sehr geil
Wenn Sie endlich mal ihr Kernfeature AI Life 2.0 auf den versprochenen Stand bringen, dann bin ich sofort wieder dabei.
das trifft sich gut. Hab erst zum Geburtstag wieder die Disk zum Spiel bekommen da ich im Pass begonnen habe aber es dann nicht abschließen konnte bevor es rausgeflogen ist. Also trifft sich das ganz gut für mich.
Endlich gehts ins AKW, DEM PoI in der Zone! Da kann ich einen neuen Durchlauf kaum erwarten!