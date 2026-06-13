STALKER 2 Heart of Chornobyl: Cost of Hope enthüllt neue Story-Erweiterung im Trailer

Die Zone ruft erneut. Mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erwartet Spieler schon bald eine umfangreiche neue Erweiterung für den Survival-Shooter, die nun mit einem frischen Story-Trailer vorgestellt wurde.

Im Mittelpunkt steht eine neue, nicht-lineare Geschichte, die laut Entwicklerteam Dutzende Stunden zusätzlicher Inhalte bieten soll. Dabei verschlägt es Stalker in bislang unbekannte Gebiete der Zone, wo neue Geheimnisse, Gefahren und Entscheidungen auf sie warten.

Eine zentrale Rolle spielt der erneut eskalierende Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom. Der fragile Frieden zwischen den langjährigen Rivalen ist zerbrochen, sodass Spieler Partei ergreifen und sich durch ein Netz aus Intrigen, Lügen und schwierigen Entscheidungen kämpfen müssen. Wie gewohnt sollen die eigenen Handlungen den Verlauf der Geschichte und deren Ausgang maßgeblich beeinflussen.

Darüber hinaus führt die Erweiterung neue Regionen ein, darunter bislang unzugängliche Bereiche rund um das Atomkraftwerk von Tschornobyl. Der geheimnisvolle Eisenwald und weitere unbekannte Orte versprechen zusätzliche Erkundungsmöglichkeiten innerhalb der Zone.

Natürlich warten auch neue Bedrohungen. Spieler dürfen sich auf weitere Mutanten, tödliche Anomalien, neue Waffen und zusätzliche Ausrüstung freuen, um den Herausforderungen der Zone zu begegnen.

Mit Cost of Hope erhält die Geschichte von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ein weiteres Kapitel, das die düstere Atmosphäre der Reihe mit neuen Entscheidungen, Charakteren und Schauplätzen erweitern soll.