STALKER 2 Heart of Chornobyl: Das plant der Entwickler für das nächste Jahr

Weitere Updates und eine Content-Roadmap verspricht der Entwickler im nächsten Jahr für STALKER 2 Heart of Chornobyl.

Bevor sich das Jahr dem Ende neigt, meldet sich GSC Game World mit einer Nachricht, um Pläne für 2025 zu teilen.

Für das neue Jahr plant der Entwickler STALKER 2 Heart of Chornobyl weiterhin mit Updates zu verbessern.

Eine Roadmap mit Inhalten für das Spiel möchte man Anfang des Jahres mit den Spielern teilen.

Schließlich wird es 2025 auch einen Next-Gen-Patch für STALKER: Legends of the Zone Trilogy auf Konsolen geben. Ein Update für die PC-Version ist ebenfalls in Planung.

Erst gestern veröffentlichte GS Game World einen umfangreichen Patch für STALKER 2 Heart of Chornobyl, der mehr als 1800 Probleme beseitigte.