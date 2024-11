STALKER 2 Heart of Chornobyl: Das sind die Vorbesteller-Boni

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Werft einen Blick auf die Vorbesteller-Boni für STALKER 2 Heart of Chornobyl.

GSC Game World hat die Vorbesteller-Boni für STALKER 2 Heart of Chornobyl näher vorgestellt.

Spieler erhalten demnach das „Veteran“-Gewehr, den „Tourist“-Anzug sowie den einzigartigen „Stalker“-Rucksack.

Für das Lagerfeuer gibt es außerdem Gitarrenmusik und zusätzliche Geschichten.

Am 20. November erscheint STALKER 2 Heart of Chornobyl für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird zudem an diesem Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC erscheinen.