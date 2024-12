STALKER 2 Heart of Chornobyl: DayZ Easter Eggs entdeckt

Die Macher von DayZ sind Fans von GSC Game Worlds STALKER 2 Heart of Chornobyl. Für Xbox Series X|S, PC und im Game Pass ist der neuste Teil der Reihe seit dem 20. November spielbar.

Beim Erkunden der Sperrzone entdeckte Bohemia Interactive Easter Eggs aus DayZ und zeigte sie auch gleich in einem Video.

Zu sehen sind einige Werbeplakate aus dem Zombie-Survivalspiel, die in der Sperrzone als Postkarten auf Tischen herumliegen. An einer der Wände wurde sogar die Karte von Livonia entdeckt.

📢Survivors,

We have been playing a lot of @stalker_thegame and we are loving it,

Did you know there are DayZ easter eggs around the Exclusion Zone?

Here are the ones we have found 👀

Check out S.T.A.L.K.E.R. 2 on Steam 👇https://t.co/UZyzTgfO5U pic.twitter.com/H4CnDgW9yd

— DayZ 🖥 🎮 ❤️ (@DayZ) December 12, 2024