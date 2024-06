STALKER 2 Heart of Chornobyl: Die Zeit der Möglichkeiten

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

GSC Game World freut sich, in Zusammenarbeit mit dem aktuellen Xbox Showcase einen brandneuen Trailer für den mit Spannung erwarteten Survival-Shooter STALKER 2 Heart of Chornobyl zu präsentieren, das am 5. September 2024 erscheinen soll und direkt im Xbox Game Pass landet.

Der Trailer, der komplett auf Ukrainisch gesprochen wird, präsentiert viele neue Details und Einblicke in die Erfahrung von S.T.A.L.K.E.R. 2 auf eine Art und Weise, die vielen Spielern der Franchise sofort vertraut sein wird.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines einsamen Stalkers namens Skif und müssen sich in einer gefährlichen und rätselhaften Umgebung zurechtfinden, in der es von gefährlichen Mutanten, gefährlicher Strahlung und verräterischen menschlichen Fraktionen nur so wimmelt.

Dieser neue Trailer ist vollgepackt mit brandneuen Enthüllungen und zeigt eine Vielzahl von Erlebnissen, von verschiedenen Orten bis hin zu Begegnungen mit Mutanten und Erz-Anomalien.

Die Spieler sehen auch Knotenpunkte, an denen sie sich ausruhen und auf ihre nächste intensive Mission vorbereiten können. Das Bildmaterial aus dem Spiel ist mit erzählerischen Teilen durchsetzt, die die Bedeutung der nicht-linearen Handlung in STALKER 2 Heart of Chornobyl hervorheben.

„Bitte bleiben Sie dran, wenn wir im Laufe des Sommers weitere Ankündigungen zu S.T.A.L.K.E.R. 2 machen. Dieser Trailer markiert den Beginn einer aufregenden Reise voller Enthüllungen und Updates bis zur Veröffentlichung.“

Mit dem treffenden Titel „Die Zeit der Möglichkeiten“ spiegelt der Trailer das grenzenlose Potenzial dieser unerbittlichen Landschaft wider.

Wie werdet ihr die Zone sehen? Und wie werdet sie sich an euch erinnern?