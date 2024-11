STALKER 2 Heart of Chornobyl: Eine Million Exemplare verkauft

Der Xbox Game Pass ist schädlich für Verkäufe von Videospielen? Das Beispiel STALKER 2 Heart of Chornobyl zeigt, dass dem nicht so ist.

Wie GSC Game World heute vermeldet, wurde das Survivalspiel mehr als eine Million Mal verkauft. Dabei ist es erst am Mittwoch für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass erschienen.

Unseren Testbericht zu STALKER 2 Heart of Chornobyl lest ihr hier.

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.

This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.

Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024