STALKER 2 Heart of Chornobyl: Enter the Zone Trailer und Dev-Diary veröffentlicht

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Zu STALKER 2 Heart of Chornobyl gibt es jetzt einen neuen Enter the Zone Trailer zu sehen. Dazu berichten die Entwickler in einer Dev-Diary über die Entwicklung.

STALKER 2 Heart of Chornobyl präsentiert einen neuen Enter the Zone Trailer. Dabei wurde bestätigt, dass das Spiel auf das Jahr 2023 verschoben werden musste, weil das Entwicklerstudio durch den Krieg in der Ukraine betroffen ist. In einer Dev-Diary weiter unten berichten die Entwickler über ihre Situation.