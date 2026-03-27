STALKER 2 Heart of Chornobyl: Erste Details zur großen Erweiterung Cost of Hope

STALKER 2 Heart of Chornobyl erweitert seine düstere Welt mit Cost of Hope und eröffnet ein neues Kapitel der Zone.

Ein leises Signal auf dem PDA reicht aus, um alles zu verändern. Genau so beginnt die Reise in die nächste große Erweiterung für STALKER 2 Heart of Chornobyl, die im Rahmen des Xbox Partner Preview erstmals ausführlich vorgestellt wurde.

Hinter dem Namen Cost of Hope verbirgt sich weit mehr als nur ein Zusatzinhalt – vielmehr entsteht hier ein zentrales Kapitel innerhalb der Zukunft der Reihe.

GSC Game World hat bestätigt, dass die Entwicklung der Erweiterung erst nach Veröffentlichung des Hauptspiels begann. Entsprechend umfangreich fällt das Ergebnis aus. Die Geschichte von Cost of Hope soll sich über mehrere Dutzend Stunden erstrecken und bietet darüber hinaus zusätzliche Inhalte für alle, die wirklich jede Facette der Zone erkunden möchten.

Neue Quests, prägende Figuren und zusätzliche Antworten auf offene Fragen aus Heart of Chornobyl und den ursprünglichen Spielen stehen dabei im Mittelpunkt.

Im Zentrum der Handlung steht erneut Skif, dessen Geschichte parallel zur Hauptkampagne verläuft. Nach Installation des DLCs startet die Erweiterung dynamisch während des normalen Spielverlaufs, sobald ein Signal auf dem PDA empfangen wird. Entscheidungen behalten dabei ihre gewohnte Tragweite und beeinflussen den Verlauf der Ereignisse sowie die Zukunft der Zone und ihrer Bewohner spürbar.

Inhaltlich rückt ein altbekannter Konflikt wieder ins Rampenlicht. Die Fraktionen Duty und Freedom, einst erbitterte Feinde, sind durch den sogenannten D4-Vertrag miteinander verbunden.

Während Duty die Zone als Bedrohung für die Menschheit betrachtet und ihre Zerstörung anstrebt, sieht Freedom in ihr eine Chance für Fortschritt und Erkenntnis. Dieses fragile Gleichgewicht steht nun erneut auf dem Prüfstand, während sich die Ereignisse zuspitzen.

Auch geografisch wächst die Welt deutlich. Mit Iron Forest und dem Kernkraftwerk von Tschornobyl öffnen sich zwei lange erwartete Regionen, die bisher unzugänglich waren. Jede dieser Zonen umfasst weitläufige Areale mit eigenen Knotenpunkten, zahlreichen Nebenorten sowie vielfältigen Aktivitäten und Missionen. Verlassene Wege und bislang unerforschte Gebiete warten darauf, entdeckt zu werden.

Interessant ist zudem die strukturelle Ausrichtung der Reihe. Ähnlich wie die ursprüngliche Trilogie soll auch STALKER 2 als dreiteilige Geschichte angelegt sein. Cost of Hope bildet dabei das mittlere Kapitel dieser neuen Saga. Ein weiterer Story-DLC ist bereits geplant und soll zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

Neben den inhaltlichen Erweiterungen setzt GSC Game World weiterhin auf technische Zugänglichkeit. Sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung unterstützen Xbox Play Anywhere, wodurch ein einmaliger Kauf plattformübergreifendes Spielen ermöglicht.

Die Rückkehr in die Zone nimmt damit deutlich an Fahrt auf – größer, komplexer und mit weitreichenderen Konsequenzen als je zuvor.