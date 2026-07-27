STALKER 2 Heart of Chornobyl: Erste große Story-Erweiterung bringt Stunden neue Inhalte im August

Image: GSC Game World / STALKER 2 Heart of Chornobyl - Cost of Hope

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint am 20. August 2026 und wird von einem kostenlosen Update 2.0 mit Unreal-Engine-5-Upgrade begleitet.

Die Rückkehr in die Zone ist für den 20. August 2026 angesetzt: Mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope veröffentlicht GSC Game World die erste große Story-Erweiterung für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.

Zeitgleich erscheint das umfangreiche Update 2.0, das allen Besitzern des Hauptspiels kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Cost of Hope setzt erneut auf Skif als Protagonisten und erzählt eine Geschichte, die parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels stattfindet.

Duty und Freedom geraten aneinander

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht der langjährige Konflikt zwischen den beiden großen Fraktionen Duty und Freedom.

Die ohnehin fragile Ruhe zwischen den Gruppierungen beginnt zu zerbrechen, während die Spannungen innerhalb der Zone zunehmen. Die daraus entstehenden Ereignisse sollen weitreichende Konsequenzen haben.

Skif wird durch ein mysteriöses PDA-Signal in den neuen Konflikt hineingezogen.

Auf seiner Reise entdeckt er bisher unerforschte Schauplätze, trifft auf unerwartete Verbündete und neue Feinde und kann zusätzliche mächtige Waffen finden.

Entscheidungen der Spieler sollen dabei Einfluss darauf haben, wie sich die Zukunft der Zone entwickelt.

Dutzende Stunden neue Inhalte

GSC Game World spricht bei Cost of Hope von Dutzenden Stunden neuer Inhalte. Damit handelt es sich um eine umfangreiche Erweiterung der bestehenden Geschichte und nicht lediglich um eine kurze zusätzliche Mission.

Die Ereignisse laufen parallel zur Handlung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und erweitern die bestehende Geschichte um ein neues Kapitel.

Weitere Details zur Erweiterung will GSC Game World in den kommenden Wochen bekannt geben.

Kostenloses Update 2.0 erscheint am selben Tag

Parallel zu Cost of Hope veröffentlicht GSC Game World am 20. August das große Update 2.0 für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Zu den wichtigsten technischen Neuerungen gehört ein Upgrade auf eine neue Version der Unreal Engine 5. Darüber hinaus verspricht das Studio zusätzliche Inhalte und zahlreiche Verbesserungen.

Damit steht S.T.A.L.K.E.R. 2 im August ein umfangreicher Ausbau bevor: Während Cost of Hope die Geschichte der Zone um Dutzende Stunden erweitert, soll Update 2.0 gleichzeitig die technische und spielerische Grundlage des Hauptspiels verbessern.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint am 20. August 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.