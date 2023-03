STALKER 2 Heart of Chornobyl: Exklusiver Blick ins Spiel auf der GDC im März

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

In zwei Wochen wird es etwas Neues aus STALKER 2 Heart of Chornobyl zu sehen geben. Denn GSC Game World nimmt an der Game Developer Conference teil, die vom 20. bis 24. März in San Francisco stattfinden wird.

Für den 23. März ist eine Präsentation des Entwicklers geplant, in der man über die generative KI-Technologie von NVIDIA spricht und wie man sie zur Erstellung von Arbeitsabläufen einbindet.

Während der Präsentation wird auch ein exklusiver Blick auf STALKER 2 Heart of Chornobyl geworfen, wie es in der Terminplanung heißt

Zuletzt wurden im Januar ein paar neue Screenshots aus der Sperrzone von Tschernobyl gezeigt, die ihr euch hier anschauen könnt.