STALKER 2 Heart of Chornobyl: Fahrplan für Updates im dritten und vierten Quartal

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Fahrplan für Updates im dritten und vierten Quartal 2025! Unreal Engine 5.5.4, neue Inhalte und Modding-Tools: Entwickler geben Ausblick auf die kommenden Monate.

Die Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl haben die geplanten Updates für das dritte und vierte Quartal 2025 vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht die Umstellung auf Unreal Engine 5.5.4, die neue Funktionen und Werkzeuge mit sich bringt. Ziel dieser technischen Umstellung ist eine verbesserte Stabilität und Performance des Spiels.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass sich durch diesen Schritt der Zeitplan für andere Updates verschieben kann. Dennoch wird daran festgehalten, die gesetzten Ziele für das Jahr zu erreichen.

Mit Patch 1.5 wurden bereits neue Inhalte eingeführt, darunter zusätzliche Waffen, ein erweitertes Loot-System und neue Anomalien. Auch das Verhalten von NPCs wurde überarbeitet, sodass diese nun realistischer agieren und dauerhaft in der Spielwelt präsent bleiben. Die Kampf-KI sowie die Balance von Beute und Artefakten wurden ebenfalls angepasst.

Parallel dazu wurde das Zone Kit veröffentlicht, ein umfangreiches Modding-Werkzeug, das es euch ermöglicht, eigene Inhalte für das Spiel zu erstellen. Das Tool bietet Zugriff auf zentrale Spielsysteme und erlaubt die Entwicklung neuer Quests, Animationen und Mechaniken.

Für die Nutzung wird ein hoher Speicherbedarf vorausgesetzt. Die Entwickler planen, das Zone Kit weiter zu optimieren und die Modding-Community durch zusätzliche Ressourcen und Veranstaltungen zu unterstützen.

Nach der Umstellung auf Unreal Engine 5.5.4 sind weitere technische Verbesserungen vorgesehen. Dazu zählen unter anderem Hotfixes zur Behebung von Abstürzen und Speicherproblemen.

Konsolenspieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sollen ebenfalls von kürzeren Ladezeiten und verbesserten visuellen Effekten profitieren. Spezifische Funktionen für die PS5, wie etwa die Nutzung des DualSense-Controllers, befinden sich in der Entwicklung.