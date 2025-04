STALKER 2 Heart of Chornobyl: Fehler in Missionen in Update 1.3.2 behoben

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

STALKER 2 Heart of Chornobyl hat weitere Korrekturen mit dem neusten Update 1.3.2 erhalten.

Diese Woche ließ sich GSC Game World in die Karten schauen und zeigte in einer aktuellen Roadmap, welche Dinge man im zweiten Quartal für STALKER 2 Heart of Chornobyl geplant hat.

Neben neuen Funktionen zählen auch Verbesserungen und Korrekturen dazu, wie sie etwa im neusten Update 1.3.2 umgesetzt wurden.

So wurden Fehlerkorrekturen in Haupt- und Nebenmissionen sowie Begegnungen vorgenommen.

Für Details schaut euch die Patch Notes hier an. Etwaige Spoiler sind dort geschwärzt.