STALKER 2 Heart of Chornobyl: Goldstatus erreicht

STALKER 2 Heart of Chornobyl hat den Goldstatus erreicht und erscheint somit pünktlich am 20. November 2024. Dazu gibt es über 20 Konzeptgrafiken, eine GeForce Now-Ankündigung und mehr.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl… Gone gold.

See you in the Zone, stalkers. pic.twitter.com/EnKH2bX5wJ

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 8, 2024