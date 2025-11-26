STALKER 2 Heart of Chornobyl: GSC Game World feiert 30. Jubiläum

GSC Game World begeht sein 30-jähriges Jubiläum und blickt auf eine Studiohistorie zurück, die von einer klaren kreativen Vision geprägt ist.

Das Team beschreibt diesen Meilenstein nicht als gewöhnlichen Jahrestag, sondern als weiteren Schritt auf einem Weg, der mit einer Idee begann und bis heute von Überzeugung getragen wird. Der Grundgedanke des Studios hat sich in drei Jahrzehnten nicht verändert.

Eine Idee bildet den Ursprung, ein Team erschafft die Welt dahinter und die gemeinsame Überzeugung, dass Spiele mehr sein können als reine Unterhaltung, bestimmt die Ausrichtung bis heute.

GSC Game World verweist auf zahlreiche Projekte, die die Identität des Studios geprägt haben. Dazu zählen Reihen wie S.T.A.L.K.E.R. mit ihren radioaktiven Zonen und atmosphärischer Erzählweise, die Strategieserie Cossacks sowie Titel wie Hover Ace und Heroes of Annihilated Empires.

Diese Spiele stehen stellvertretend für Welten, in denen Spieler zu Helden werden und in denen Magie und Fiktion greifbar wirken. Das Studio betont, dass diese kreativen Orte erst durch die Spieler vollständig zum Leben erwachen.

Zum 30. Jubiläum hebt GSC hervor, dass in dieser Zeit weit mehr entstanden ist als nur eine Reihe veröffentlichter Spiele.

Über die Jahre entwickelte sich eine loyale Community, die die geschaffenen Welten nicht nur spielt, sondern tief in ihnen eintaucht. Das Studio beschreibt das Verhältnis zu seiner Spielerschaft als gemeinschaftlich, ohne Trennung zwischen Entwickler und Nutzer.

GSC Game World stellt zudem in Aussicht, dass dieser Meilenstein nicht das Ende eines Kapitels bedeutet. Weitere Projekte, neue Welten und zusätzliche Herausforderungen befinden sich in Arbeit. Das Studio bedankt sich ausdrücklich bei allen Spielern, die diesen Weg in den vergangenen 30 Jahren begleitet haben, und kündigt an, den kreativen Kurs fortzuführen.