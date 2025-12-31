STALKER 2 Heart of Chornobyl: GSC Game World kündigt Story DLC und Unreal Engine-Neuerungen für 2026 an

Das Team von GSC Game World richtet zum Jahreswechsel eine Neujahrsbotschaft an die Stalker‑Community und blickt auf ein intensives Jahr 2025 zurück.

Die Entwickler beschreiben, dass sie über das gesamte Jahr hinweg kontinuierlich an Stalker 2 gearbeitet haben, um Performance, Stabilität und technische Qualität zu verbessern.

Laut dem Studio läuft das Spiel inzwischen deutlich flüssiger, zeigt eine stabilere Spielwelt und bietet sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen ein spürbar optimiertes Spielerlebnis. Besonders die Veröffentlichung der PS5‑Version im November habe viel positives Feedback ausgelöst, was das Team zusätzlich motiviert habe.

Für das Jahr 2026 kündigt GSC Game World weitere Inhalte und technische Verbesserungen an. Der erste Story‑DLC befindet sich in aktiver Entwicklung und soll die Spielwelt der Zone erweitern. Parallel arbeitet das Studio an einem umfangreichen Upgrade auf eine neuere Version der Unreal Engine 5, um Grafik, Stabilität und Atmosphäre weiter zu verbessern.

Die Entwickler betonen, dass die Community über die Jahre hinweg ein zentraler Bestandteil des Projekts gewesen sei und dass die Unterstützung der Spieler maßgeblich dazu beitrage, das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln.

„Liebe Stalker, das Jahr 2025 war für uns ein echtes Abenteuer in der Zone – voller Herausforderungen, Durchbrüche und langer Nächte, die sich irgendwie in etwas Wunderschönes verwandelt haben.“ „Wir haben uns das ganze Jahr über intensiv mit dem Spiel beschäftigt und unser Herzblut hineingesteckt, um es jeden Tag besser zu machen. Und das zeigt sich jetzt wirklich: Alles fühlt sich so viel flüssiger und zuverlässiger an, es läuft wunderbar auf PCs und glänzt auf Konsolen. Als wir im November endlich die PS5-Version herausbrachten, hat uns euer Feedback ebenfalls ein breites Lächeln ins Gesicht gezaubert.“ „Es gibt noch so viel, das wir mit euch teilen möchten, und wir können es kaum erwarten, gemeinsam in das Jahr 2026 zu starten. Die erste Story-DLG macht gute Fortschritte, und wir arbeiten außerdem an einem umfangreichen Upgrade auf eine neuere Version von Unreal Engine 5, um die Zone noch stabiler und schöner zu machen.“ „Ihr seid seit Jahren Teil dieser Familie – durch alle Anomalien und Artefakte hindurch – und 2025 war dank euch ein ganz besonderes Jahr.“ „Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Geduld, eure Leidenschaft und eure Unterstützung. Das ist es, was uns wirklich antreibt.“ „Frohes neues Jahr, Freunde!“ „Und als kleines Weihnachtsgeschenk von uns für euch: ein atmosphärischer Teaser auf das, was als Nächstes kommt. Weitere Details folgen in Kürze – versprochen.“ „Mit herzlichen Grüßen, Euer GSC Game World Team“

Zum Abschluss stellt GSC Game World einen atmosphärischen Teaser vor, der als kleiner Ausblick auf kommende Inhalte dient.

Weitere Informationen sollen in naher Zukunft folgen. Das Studio bedankt sich bei allen Spielern für ihre Geduld, ihre Leidenschaft und ihre anhaltende Unterstützung und wünscht einen erfolgreichen Start in das Jahr 2026.