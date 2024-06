STALKER 2 Heart of Chornobyl: In der Zone lauern überall Gefahren

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Beim Xbox Games Showcase wurde ein neuer Trailer aus STALKER 2 Heart of Chornobyl gezeigt, der die gefährliche Zone zeigt.

GSC Game World wird STALKER 2 Heart of Chornobyl am 5. September für Xbox Series X|S und PC veröffentlichen.

Der neuste Teil der Reihe wird außerdem direkt zum Launch mit Xbox Game Pass spielbar sein.

Auf dem Xbox Games Showcase wurde die Vorfreude auf STALKER 2 Heart of Chornobyl mit dem Trailer „The Time of Opportunities“ angeheizt, der die Gefahren in der Zone verdeutlicht.