STALKER 2 Heart of Chornobyl: Interview mit Producer Yevhenii Kulyk

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

In einem Interview auf der Gamescom 2024 hat uns Producer Yevhenii Kulyk Rede und Antwort zu S.T.A.L.K.E.R. 2 gestanden.

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Möglichkeit, einen Blick auf STALKER 2 Heart of Chornobyl zu werfen und dem Producer Yevhenii Kulyk die ein oder andere Frage zu stellen. Bei diesen Fragen gehen wir nicht nur auf technische Details, sondern auch auf die Spielzeit, den Xbox Game Pass, den möglichen Multiplayer und mehr ein.

Wie schwer war es, STALKER 2 Heart of Chornobyl für die Xbox Series X/S zu entwickeln?

Betrachten wir das Ganze einmal aus der anderen Perspektive. Wir verwenden derzeit die neueste Technologie auf dem Markt und die Unreal Engine 5.

Es war eine große Herausforderung, das Spiel so großzumachen, dass es auch auf die Konsole passt, denn die Ressourcen sind ziemlich, sagen wir mal, begrenzt.

Aber ich denke, wir haben es trotzdem geschafft, das auf die bestmögliche Art und Weise umzusetzen und haben dabei diese fantastische Grafik beibehalten.

Anmerkung Redaktion: Während unseres Termines gab es zwei Anspielstationen: Eine auf einem DevKit der Xbox Series X und eine auf dem PC.

Ihr könnt die Grafik auf der Xbox und auf dem PC zu Ihrer Rechten vergleichen und dabei feststellen, dass die Version auf der Xbox genauso schön ist wie die auf dem PC. Es war also eine tolle Arbeit, auch wenn es manchmal etwas schwierig für uns war.

Wie sieht es mit der Framerate und der Auflösung auf der Xbox Series X aus? Können Sie dazu etwas sagen?

Wir verwenden die Technologie der dynamischen Auflösung. Im Grunde ist es unser Ziel, das Spiel in 4K mit 60 FPS auf der Xbox Series X darzustellen.

Wie sieht das Ganze auf der Xbox Series S aus?

Auf der Serie S läuft unser Spiel mit 30 FPS, aber mit einer gut aussehender Optik ähnlich wie auf der Xbox Series X.



Wird es unterschiedliche Grafik-Modi in STALKER 2 Heart of Chornobyl geben?

Auf der Xbox Series X wird es einen Performance- und einen Qualitäts-Modus geben. Während der Performance-Modus mit 60 FPS läuft, wird der Qualitäts-Modus mit 30 FPS laufen und dabei mit wunderschönen Reflexionen und hochauflösenden Texturen arbeiten.

Können Sie uns etwas über einen möglichen Multiplayer sagen?

Aktuell arbeiten wir mit all unseren Ressourcen daran, die beste Singleplayer-Erfahrung zu liefern und jeder Einzelne hier konzentriert sich darauf. Wir haben einige Pläne bezüglich des Multiplayers, aber im Moment konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Einzelspieler-Kampagne.

Wie viel Spielzeit wird benötigt, um STALKER 2 zu beenden?

Oh, das ist meine Lieblingsfrage, vielen Dank. Ich möchte vorab hiermit anfangen: Wir haben in unserem Spiel eine wirklich große Karte, die eine Größe von 64 km² aufweist. Wir haben auf der Karte unzählige Inhalte platziert, um die Orte interessant zu gestalten.

Für einen Durchgang in STALKER 2, in dem man nur die Hauptquest verfolgt, ohne groß nach rechts oder links zu schauen, benötigt man in etwa 25 Stunden. Aber das ist nur ein Durchgang, mit Konzentration auf die Hauptstory.

Wir haben eine nicht lineare Geschichte und wenn man alle erzählerischen Inhalte und Nebenquests erleben möchte, um die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, etwa aus der Sicht verschiedener Fraktionen oder verschiedener Charaktere, werden an die 100 Stunden Spielzeit nötig sein.

Gibt es eine Roadmap für die nächsten Jahre?

Wir haben noch keine genaue Roadmap mit möglichen Veröffentlichungsterminen, aber wir planen zwei große Story-Erweiterungen zu veröffentlichen.

Ihr habt euch dazu entschlossen, STALKER 2 Heart of Chornobyl direkt im Xbox Game Pass zu veröffentlichen, was die Xbox-Fans sehr begrüßen, aber was war der Grund für diese Entscheidung?

Meiner Meinung nach ist der Xbox Game Pass eine fantastische Möglichkeit, ein Spiel einem wirklich großen Publikum zu präsentieren. Wir haben viel Mühe, viel von uns selbst, vielleicht sogar einen Teil unseres Herzens in dieses Spiel gesteckt, denn wir machen dieses Spiel zu einem wirklich einzigartigen Erlebnis, und darauf können wir stolz sein.

Natürlich decken wir ein viel größeres Publikum ab, und wir möchten unser Spiel der breiten Masse präsentieren und viele Leute erreichen. Ja, ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir das Spiel so vielen Leuten wie möglich zeigen wollen. Denn wir sind stolz darauf, wir sind stolz auf unser Produkt.

Außerdem ist es ein ukrainisches Produkt, und wir wollen, dass die Leute wissen, dass die Ukrainer das gemacht haben, und deshalb betonen wir das in jedem Video. Und natürlich möchten wir als ukrainisches Unternehmen die ganze Welt daran erinnern, dass die Ukraine in der Lage ist, einige bemerkenswerte Spiele zu entwickeln und denkwürdige Erlebnisse zu schaffen.

Wir wollen so viele Spieler wie möglich erreichen, also tun wir es für unsere neuen und auch für unsere alten Fans. Denn wir gestalten unser Spiel so, dass Neulinge, die das STALKER-Universum überhaupt nicht kennen und mit STALKER 2 einsteigen, sich mit der Spielwelt sowie dessen Regeln vertraut machen können.

Also muss man die ersten STALKER-Teile nicht gespielt haben?



Unsere Hauptfigur ist, wie ich euch vor eurer Spielsitzung gesagt habe, ebenfalls neu in der Zone. Er weiß also nichts über die Regeln dieser Welt, über die Fraktionen, Mutanten oder Anomalien. Er sieht alles zum ersten Mal, so wie ihr als neue Spieler auch.

Natürlich hat er vielleicht auf dem großen Land von einer Zone gehört, in der etwas Seltsames vor sich geht, aber er hat keine Details darüber erfahren.

Ihr als neuer Spieler kommt also genauso in die Zone wie die Hauptfigur.

Aber wenn du einen Bezug zur ursprünglichen Trilogie hast, wirst du trotzdem einige der alten Charaktere des Spiels treffen.

Welche Tipps gebt ihr neuen Spielern mit auf ihrem Weg?

Vor allem solltet ihr euch Zeit nehmen, nichts überstürzen und sehr vorsichtig sein, denn auf dem Weg gibt es viele versteckte Dinge. Wenn ihr also etwas verpasst, wie die Ressourcen, ist das in Ordnung, aber wenn ihr die Anomalie verpasst, könnt ihr sterben.

Nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt, und macht euch keinen Druck. Ich denke, dass neue Spieler in diesem Spiel viel sterben werden, weil wir es so gestalten, dass es eine echte Erfahrung ist, ein echtes Hardcore-Spiel.

Und es ist so gestaltet, dass es für die Spieler wirklich beängstigend und schwierig sein kann. Trotzdem macht man im Spiel Fortschritte, man lernt, wie man mit neuen Dingen umgeht, man lernt, wie man mit den Anomalien und den Ressourcen umgeht.

Jedes Mal verlässt man einen sicheren Raum, wie ein Zentrum, in dem ein paar neutrale Charaktere oder vielleicht befreundete Charaktere der Hauptfiguren leben. In diesem Zentrum bereitet ihr euch auf eine Art Expedition vor und verfolgt bestimmte Ziele.

Ihr müsst also durchgehend über eure Ressourcen nachdenken und schauen, dass ihr die richtigen Ressourcen für euer Vorhaben dabeihabt. Wenn ihr euch was vorgenommen habt, geht am besten vorsichtig und behutsam vor, denn es ist ein erstaunlicher Ort, der aber immer noch sehr gefährlich ist.

An dieser Stelle bedanken wir uns für das außerordentlich freundliche Gespräch und wünschen euch einen gelungenen STALKER 2 Release am 20. November 2024.