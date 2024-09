STALKER 2 Heart of Chornobyl: Kein Druck seitens Microsoft

Positiv über seinen Partner Microsoft hat sich GSC Game World geäußert. In einem Interview, welches im Rahmen der diesjährigen Gamescom stattfand, hatte man gegenüber thegamer.com nur Positives zu sagen.

Laut PR Manager Zakhar Bocharov machte Microsoft keinen Druck bezüglich des Release-Termins, man unterstützte den Entwickler sogar dann, wenn man es eigentlich nicht hätte müssen.

Bocharov sagte: „Ihr werdet diese Antwort nicht glauben, denn sie klingt wie eine totale Marketing-Antwort, aber Microsoft stellt keine Anforderungen in Bezug auf das Veröffentlichungsdatum oder den Inhalt. Sie sind nicht unsere Publisher. Es ist nur der Game Pass-Deal.“

„Ich persönlich hätte nie erwartet, dass ein Unternehmen dieser Größe uns so unterstützen würde. Ich kann die genauen Fälle nicht nennen, aber sie haben in Situationen geholfen, in denen sie es eigentlich nicht hätten tun sollen. Sie hätten also leicht sagen können: ‚Nein, das ist nicht unsere Schuld. Das liegt an euch. Viel Glück. Findet eine Lösung‘.“