STALKER 2 Heart of Chornobyl: Kostenlose neue Quests, Orte und Charaktere

GSC Game World hat das Stories Untold Content Update für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht, das eine Vielzahl neuer erzählerischer Inhalte, Schauplätze, Charaktere und Gameplay-Verbesserungen bietet – und das alles kostenlos für jeden Besitzer des Spiels.

Neue Questline

Mit diesem Inhaltsupdate wird ein völlig neuer Handlungsstrang eingeführt, der sich um ein seltsames Signal dreht, das die Kommunikation in der Nähe von Malachite unterbricht – ein Signal, das Stalker mit Kopfschmerzen, Nasenbluten und beunruhigenden Halluzinationen zurücklässt.

Die Notrufübertragung hallt nun durch die ganze Zone. Die Entschlüsselung des Geheimnisses führt die Spieler auf eine stundenlange, spannende Reise in die Tiefen der Zone, wo die Gefahr immer näher rückt und jede Entscheidung euch tiefer in den Kaninchenbau zieht.

Wenn sich die Realität verzerrt und hinter jeder Ecke Bedrohungen lauern, hängt die Entdeckung der Wahrheit hinter dem Signal – und das Überleben – allein vom Instinkt ab.

Neue Orte und Charaktere

Dieses Update enthüllt neue Ecken der Zone mit einer Mischung aus neuen und neu besiedelten Orten, die ihr erkunden könnt, und unbekannten Gesichtern, denen ihr begegnet.

Ihr werdet euch in neue Gebiete wie das Märchenpionierlager und die alte Mine im Roten Wald wagen – beide bergen Gefahren und Entdeckungen, die eure Zeit wert sind, wenn ihr lange genug überlebt, um sie aufzudecken.

Veteranen unter den Stalkern werden außerdem feststellen, dass einige bekannte Gebiete wieder aufgesucht wurden. Die Geschichte führt die Spieler durch die Autofriedhöfe, die Armeelager, den städtischen Kesselraum, das Eisenbahndepot bei Malachit und die Volkhov SAM.

Bestimmte Entscheidungen können sogar neue Wege zu völlig unbekannten Orten eröffnen und belohnen diejenigen, die ihrem Instinkt vertrauen.

Auf ihrem Weg treffen die Spieler auf neue Charaktere, die alle ihren eigenen Hintergrund, ihre eigenen Beweggründe und ihre eigene Rolle in diesem sich entfaltenden Geheimnis haben.

Neue Ausrüstung

Jede Expedition erfordert das richtige Werkzeug, und mit diesem Update wird das GP37V2 eingeführt – eine verfeinerte Variante des GP37, die für taktisch denkende Stalker gebaut wurde.

Ausgestattet mit einem vorinstallierten Schalldämpfer, einem Zielfernrohr mit geringer Vergrößerung und einer Abzugsgruppe, die auf Einzel- und Serienfeuer beschränkt ist, belohnt sie Präzision und sorgfältige Ausführung.

Neuer HUB

In S.T.A.L.K.E.R. 2 kommt es auf Entscheidungen an – und die können die Zone buchstäblich verändern. Das gilt auch für das Stories Untold Content Update.

Ein mögliches Ergebnis ist das Entstehen eines neuen Hubs in einem dünn besiedelten Gebiet des Verbrannten Waldes. Techniker, Händler, Sanitäter, Führer – alle werden dort sein, einschließlich eines Platzes zum Ausruhen und deines persönlichen Vorrats.