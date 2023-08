STALKER 2 Heart of Chornobyl: Kostenloser Mehrspieler-Modus nach Release

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Nach der Veröffentlichung wird STALKER 2 Heart of Chornobyl einen Mehrspieler-Modus per kostenlosem Update erhalten.

Auf Neuigkeiten zu STALKER 2 Heart of Chornobyl hoffen Fans in dieser Woche im Rahmen der Gamescom. Mit den täglich stattfindenden Xbox Streams wird es dazu jedenfalls nicht an Gelegenheiten mangeln.

Wie auf der Webseite zum Spiel zu lesen ist, wird STALKER 2 Heart of Chornobyl kein reines Einzelspieler-Erlebnis sein. Denn dort ist der folgende Eintrag zu lesen:

„Der Mehrspieler-Modus wird kurz nach dem offiziellen Start als kostenloses Update ins Spiel kommen.“

Bisher sprach GSC Game World nicht über eine solche Funktion, schon gar nicht darüber, welchen Umfang er haben wird.

STALKER 2 Heart of Chornobyl erscheint für Xbox Series X|S und PC, inklusive Xbox Game Pass. Der Release findet möglicherweise im Dezember statt, doch das ist nicht offiziell bestätigt.