STALKER 2 Heart of Chornobyl: Launch-Trailer aus der Sperrzone

Schaut euch den Launch-Trailer zu STALKER 2 Heart of Chornobyl an und spiel tes heute ab 17:00 Uhr mit Xbox Game Pass.

In wenige Stunden ist es so weit: Um 17:00 Uhr ist der Launch von STALKER 2 Heart of Chornobyl für Xbox Series X|S, PC und direkt im Game Pass.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen, wurde jetzt der offizielle Launch-Trailer von GSC Game World abgefeuert.

Prüft derweil auch, ob ihr den neusten Patch für das Spiel heruntergeladen habt. Denn nach dem Pre-Load, folgte ein 139 GB dicker Day One Patch, gefolgt von einem weiteren mit 36 GB.

Solltet ihr hingegen startbereit sein, dann lehnt euch zurück und genießt den Trailer.