STALKER 2 Heart of Chornobyl: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse

Die Fachpresse hat heute ihre Tests zu STALKER 2 Heart of Chornobyl abgefeuert. Hier gibt es einen Überblick der Wertungen.

STALKER 2 Heart of Chornobyl ist endlich raus und die Tests der Fachpresse sind ebenfalls da. Hierbei muss ausdrücklich erwähnt werden (wie auch in unserem Test), dass die Reviews allesamt vor dem großen Day One Patch (139 GB + 36 GB) geschrieben wurden.

Deswegen haben wir auch in unserem Test den Hinweis angebracht, dass wir nach einer weiteren Spielsession mögliche Mängel, die mittlerweile durch den Day 1 Patch beseitigt wurden, anpassen werden.

Dennoch hat uns das Spiel trotz technischer Schwächen sehr gut gefallen und wir haben STALKER 2 Heart of Chornobyl eine Wertung von 8.5 gegeben. Beleidigen lassen müssen wir uns deswegen jedoch nicht, schon gar nicht von Usern, die nicht einmal den ganzen Test gelesen haben! Ihr könnt gerne uneinig mit der Wertung sein, euren Senf dazu geben, aber jegliche Beleidigungen gegen unsere Redakteurinnen und Redakteure sind zu unterlassen.

STALKER 2 Heart of Chornobyl – Medaillenspiegel

HardcoreGamer 100/100

Sector sk 90/100

Gamerant 90/100

The Games Machine 90/100

GamingBolt 90/100

Multiplayer.it 90/100

Games.cz 90/100

Areajugones 88/100

XboxDynasty 85/100

XboxEra 84/100

PCGamer 83/100

Xbox Achievements 80/100

Gamereactor 80/100

WindowsCentral 80/100

VG247 80/100

GameSpot 80/100

GamerSky 80/100

Twinfinite 80/100

IGN Deutschland 80/100

VideoGamer 80/100

Techradar 80/100

ShackNews 80/100

DualShockers 70/100

CheckpointGaming 70/100

Jeuxvideo 70/100

PC Games 70/100

Dexerto 60/100

TheGamer 60/100

CGMAGAZINE 60/100

VGC 40/100

Digital Trends 40/100

Die durchschnittliche Metacritic-Wertung liegt aktuell bei ~74.