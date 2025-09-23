STALKER 2 Heart of Chornobyl: Nachtsichtgerät mit Update hinzugefügt

Das Betreten der Zone bei Nacht macht euch als Jäger künftig nicht zur Beute, sobald die Dunkelheit euch umhüllt. Heute veröffentlicht GSC Game World Update 1.6 „The Night of the Hunter“ für STALKER 2 Heart of Chornobyl.
Mit dem Nachtsichtgerät als neues Gadget bleibt euch selbst in der Schwärze der Nacht nichts mehr verborgen.
Der Entwickler hat außerdem mit diesem Update eine neue Anomalie, NPC-Modelle und KI-Funktionen sowie neu ausbalancierte Beute hinzugefügt.
Was das neue Update sonst noch für Überlebende in der Zone zu bieten hat, könnt ihr euch im neuen Trailer anschauen und in den offiziellen Patch Notes nachlesen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht zu verwechseln mit dem Nachtschichtgerät, im Volksmund häufig auch Kaffeemaschine genannt.
Bin ja irgendwie unsicher, ob ich es irgendwann noch spielen will.
Sollte man vllt nicht zu viel drauf geben, da es Einzelerfahrungen sind, aber jedes Mal wenn ich nach neuen Reviews schaue um einen Eindruck zu bekommen wie der technische Zustand inzwischen ist, lese ich wieder irgendetwas Schlechtes.
Ist richtig cool mit dem Nachtsichtgerät, hätte sie das doch nur von Anfang an hinzugefügt.
Wird dann hoffentlich alles bei der ps5 Version direkt dabei sein
Scheint mir so, als könnte ich es langsam mal anfangen 😅
Bin schon auf das PS5 Pro update gespannt, und ob es im Fall einer positiven Implementierung hier eine News bekommt xD
Und ich dachte das Schalte ich irgendwann sowieso frei 🤔 das war also noch gar nicht im sspoeel enthalten. Na dann sollte ich es wohl langsam mal zuende spielen 😅