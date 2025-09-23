STALKER 2 Heart of Chornobyl: Nachtsichtgerät mit Update hinzugefügt

STALKER 2 Heart of Chornobyl macht jetzt auch im Dunkeln Spaß, wenn Überlebende ihr neues Nachtsichtgerät benutzen.

Das Betreten der Zone bei Nacht macht euch als Jäger künftig nicht zur Beute, sobald die Dunkelheit euch umhüllt. Heute veröffentlicht GSC Game World Update 1.6 „The Night of the Hunter“ für STALKER 2 Heart of Chornobyl.

Mit dem Nachtsichtgerät als neues Gadget bleibt euch selbst in der Schwärze der Nacht nichts mehr verborgen.

Der Entwickler hat außerdem mit diesem Update eine neue Anomalie, NPC-Modelle und KI-Funktionen sowie neu ausbalancierte Beute hinzugefügt.

Was das neue Update sonst noch für Überlebende in der Zone zu bieten hat, könnt ihr euch im neuen Trailer anschauen und in den offiziellen Patch Notes nachlesen.