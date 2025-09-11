STALKER 2 Heart of Chornobyl: Nachtsichtgeräte kommen bald zum Einsatz

Spieler von STALKER 2 Heart of Chornobyl haben demnächst auch im Dunkeln den Durchblick. GSC Game World bringt Nachtsichtgeräte in die Zone und zeigt dazu einen kurzen Teaser.
Wie der Entwickler dazu schon verraten hat, wird es verschiedene Arten von Nachtsichtgeräten geben.
Im Teaser sieht man nur ein einfaches Gerät, es wird aber auch weitere Arten Overlays geben, wie man erzählt.
I’m blind, but it’s you who… will soon be able to use NVGs in the Zone👁️👁️ pic.twitter.com/8K56TNDJso
— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) September 10, 2025
Mit dem Spiel bin ich einfach gar nicht warm geworden. Aber schön, dass es noch weiterentwickelt wird.
Hort sich doch ganz gut an🎮😉👍.
Das hätte ich gerne schon zum Release gehabt und nicht ein knappes Jahr später… Gerade die erste Stunde lang war es so düster, dass ich das Game fast aufgegeben hätte.
Finde das gut, hätte aber wirklich von Anfang an dabei sein müssen.
Hab es immer noch nicht gespielt, irgendwie warte ich immer auf den passenden Moment.
Mal gucken ob es dann auch schon auf der PlayStation mit dabei ist