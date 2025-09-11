STALKER 2 Heart of Chornobyl: Nachtsichtgeräte kommen bald zum Einsatz

In STALKER 2 Heart of Chornobyl kommen bald Nachtsichtgeräte zum Einsatz.

Spieler von STALKER 2 Heart of Chornobyl haben demnächst auch im Dunkeln den Durchblick. GSC Game World bringt Nachtsichtgeräte in die Zone und zeigt dazu einen kurzen Teaser.

Wie der Entwickler dazu schon verraten hat, wird es verschiedene Arten von Nachtsichtgeräten geben.

Im Teaser sieht man nur ein einfaches Gerät, es wird aber auch weitere Arten Overlays geben, wie man erzählt.

I’m blind, but it’s you who… will soon be able to use NVGs in the Zone👁️👁️ pic.twitter.com/8K56TNDJso — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) September 10, 2025