STALKER 2 Heart of Chornobyl: Nachtsichtgeräte kommen bald zum Einsatz

6 Autor: , in News / STALKER 2 Heart of Chornobyl
Image: GSC Game World

In STALKER 2 Heart of Chornobyl kommen bald Nachtsichtgeräte zum Einsatz.

Spieler von STALKER 2 Heart of Chornobyl haben demnächst auch im Dunkeln den Durchblick. GSC Game World bringt Nachtsichtgeräte in die Zone und zeigt dazu einen kurzen Teaser.

Wie der Entwickler dazu schon verraten hat, wird es verschiedene Arten von Nachtsichtgeräten geben.

Im Teaser sieht man nur ein einfaches Gerät, es wird aber auch weitere Arten Overlays geben, wie man erzählt.

6 Kommentare Added

  1. EdgarAllanFloh 103140 XP Elite User | 11.09.2025 - 17:09 Uhr

    Mit dem Spiel bin ich einfach gar nicht warm geworden. Aber schön, dass es noch weiterentwickelt wird.

  3. Gunslinger 17070 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.09.2025 - 17:28 Uhr

    Das hätte ich gerne schon zum Release gehabt und nicht ein knappes Jahr später… Gerade die erste Stunde lang war es so düster, dass ich das Game fast aufgegeben hätte.

  5. Krawallier 135055 XP Elite-at-Arms Silber | 11.09.2025 - 17:46 Uhr

    Hab es immer noch nicht gespielt, irgendwie warte ich immer auf den passenden Moment.

