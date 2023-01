STALKER 2 Heart of Chornobyl: Neue Screenshots aus dem Sperrgebiet

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Der Entwickler von STALKER 2 Heart of Chornobyl zeigt den kommenden Shooter auf vier neuen Screenshots.

Neue Eindrücke aus der Sperrzone von Tschernobyl liefert GSC Game World anhand neuer Screenshots zum Spiel STALKER 2 Heart of Chornobyl.

Die Bilder versprechen einen grafischen Leckerbissen für Xbox Series X|S und PC. Zu sehen sind unter anderem die Momentaufnahme einer Dämmerung am See sowie die Erkundung einer verfallenen Mühle in einem kleinen Trupp mit Schutzanzügen.

Die Veröffentlichung für STALKER 2 Heart of Chornobyl ist für 2023 angesetzt und soll Spielern die bisher größte offene Welt zur Erkundung bieten.