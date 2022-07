STALKER 2 Heart of Chornobyl: Neue Screenshots aus der Sperrzone

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Zum Actionspiel STALKER 2 Heart of Chornobyl wurden neue Screenshots aus der Sperrzone veröffentlicht.

Ein paar neue Screenshots aus der Zone veröffentlichte heute Entwickler GSC Game World zum Spiel STALKER 2 Heart of Chornobyl.

Dazu schreibt der Entwickler, dass in der Zone viele verschiedene Lebensgeschichten erzählten dort. In der Zone, dem nicht nur gefährlichsten Ort der Welt, sondern auch dem geheimnisvollsten.

STALKER 2 Heart of Chornobyl wird dem aktuellen Stand nach am 8. Dezember 2022 für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Am Tag der Veröffentlichungen wird es über den Game Pass für PC und Xbox spielbar sein.

Das Spiel erscheint auch in mehreren physischen Versionen. Einen Überblick über die Editionen und die Möglichkeit der Vorbestellung sind in dieser Meldung zu finden.