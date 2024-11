STALKER 2 Heart of Chornobyl: Offener Brief von den Entwicklern

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Die Entwickler von STALKER 2 Heart of Chornobyl haben sich in einem offenen Brief zur Veröffentlichung gemeldet.

STALKER 2 Heart of Chornobyl wurde heute veröffentlicht und wird derzeit eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Technik macht dem Spielspaß an einigen Ecken noch ein Strich durch die Rechnung, aber die Entwickler haben schon angekündigt, dass man an Hotfixes und großen Updates arbeitet.

Ebenso wird die Roadmap von STALKER 2 Heart of Chornobyl im Dezember veröffentlicht, um euch zu zeigen, wie das Universum erweitert wird. Wer möchte, kann sich unseren STALKER 2 Heart of Chornobyl Test mit sechs Gameplay-Videos durchlesen und das Spiel ab sofort im Xbox Game Pass spielen.

„Liebe Stalker, es fühlt sich total surreal an, das zu sagen, aber S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist jetzt draußen. Das ist total verrückt. Genauso wie die ganze Entwicklungsgeschichte. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist es jetzt da. Unser größtes Spiel, unsere eigene Geschichte, unser Liebesbrief an die Ukraine. Nach mehr als 15 Jahren sind die Türen zur Zone wieder geöffnet. Dies ist ein sehr wichtiger, sehr aufregender und sehr denkwürdiger Tag für uns alle. S.T.A.L.K.E.R. ist für jeden Fan auf seine eigene Weise von Bedeutung. Wir hoffen, dass diejenigen, die das Universum schon lange kennen, sich sofort heimisch fühlen und genau das wieder erkennen. S.T.A.L.K.E.R. für alle Neulinge hoffen wir, dass sie in die magische, außerirdische und allmächtige Zone eintauchen und mit ihren einzigartigen Emotionen für lange Zeit bei uns bleiben werden. Dies ist ein Projekt mit unendlicher Liebe und Leidenschaft des gesamten Teams. Wir glauben wirklich, dass dies überall zu spüren ist in der handgefertigten Welt, im Labor und auf den Mohnfeldern, bei der ersten Emission, dem ersten Kampf mit einem Blutsauger, dem stilvollen Nachladen der neuen Waffe oder beim ersten Anblick von Prypiat im Mondlicht. Es gibt so viele Dinge in diesem Spiel, auf die wir unglaublich stolz sind. Dennoch ist S.T.A.L.K.E.R. 2 ein umfangreiches Spiel. Wir verstehen, dass es bei einem solchen Spiel noch Ecken und Kanten geben kann: Wir haben buchstäblich noch nie etwas in dieser Größenordnung veröffentlicht. Wir sind fest entschlossen, hier zu sein, euer Feedback zu verfolgen und alle Probleme, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, schnell zu beheben. In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung werden wir mit Hotfixes arbeiten und diese so exakt wie möglich, und so häufig wie nötig bringen. Dann werden wir zu größeren Updates übergehen, die ständige Verbesserungen enthalten. Es wird auch kostenlose Ingame-Inhalte geben – und wir werden die Roadmap später im Dezember bekannt geben. Wir haben große Pläne für das S.T.A.L.K.E.R.-Universum. In gewisser Weise ist der heutige Tag sowohl eine Rückkehr als auch der Beginn einer großen neuen Reise. Wir sind gesegnet, dass wir euch vorher hatten und wir sind gesegnet, dass wir euch jetzt haben. Die Zone gehört euch. Habt Spaß. Mit L.O.V.E. GSC Game World Team“