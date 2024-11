STALKER 2 Heart of Chornobyl: Rauchende Fässer im neuen Gameplay-Trailer

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Schaut euch hier den brandneuen STALKER 2 Heart of Chornobyl Gameplay-Trailer an.

Zu STALKER 2 Heart of Chornobyl gibt es einen brandneuen Trailer mit dem Titel: Smoking Barrels. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen. Dazu wurden die Vorbesteller-Boni für STALKER 2 Heart of Chornobyl enthüllt.

STALKER 2 Heart of Chornobyl erscheint am 20. November für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird zudem an diesem Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC veröffentlicht.