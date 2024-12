STALKER 2 Heart of Chornobyl: Shooter feiert soliden US-Start

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Trotz Berichten über technische Probleme konnte STALKER 2 Heart of Choronbyl einen guten Start hinlegen und schon am ersten Tag 113.000 zeitgleich aktive Spieler auf Steam verzeichnen. Mittlerweile steht der Höchststand bei 121.335 zeitgleich aktiven Spielern.

Wie aus Daten des Marktforschungsinstituts Circana hervorgeht, konnte sich der am 20. November veröffentlichte Shooter in der Startwoche (bis 23. November) auf Steam den dritten Platz in Bezug auf wöchentlich aktive Nutzer in US sichern.

STALKER 2 Heart of Choronbyl ist der einzige Neueinsteiger in den Top 15 und muss sich lediglich den Dauerbrennern Counter Strike 2 und Call of Duty HQ geschlagen geben.

Auf der Xbox springt der vierte Platz hinter Call of Duty HQ, Fortnite und ROBLOX heraus. Ebenfalls neu sind Genshin Impact (9.) und der Microsoft Flight Simulator 2024 (10.)