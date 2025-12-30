STALKER 2 Heart of Chornobyl: Shooter landet auf Amazon Luna

Image: GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ab sofort auf Amazon Luna – die Zone kommt in die Prime Cloud.

Der Survival‑Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist nun offiziell auf dem Cloud‑Gaming‑Dienst Amazon Luna verfügbar. Spieler in den unterstützten Luna‑Regionen können damit direkt in die gefährliche Zone eintauchen, ohne leistungsstarke Hardware zu benötigen.

Die Veröffentlichung auf Luna macht das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich und ermöglicht es, die radioaktive, mutantenverseuchte Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2 sofort über die Cloud zu erleben – egal ob auf PC, Laptop, Tablet oder kompatiblen Smart‑TVs.

Damit erweitert der Titel seine Reichweite deutlich und reiht sich in die wachsende Liste großer Spiele ein, die über Amazons Streaming‑Plattform spielbar sind.

Quelle
7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 282100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.12.2025 - 14:41 Uhr

    Wenn ich wieder in die Zone eintauche, dann eher über meine Series X, aber gut für diejenigen ohne Hardware.

  2. Rotten 90245 XP Posting Machine Level 1 | 30.12.2025 - 14:58 Uhr

    Das Luna Angebot is gar nicht so schlecht, kann och einfach zwischen den Geräten gewechselt werden 😅✌🏻 is bei uns daheem oft in Gebrauch ✌🏻

  3. Pentiment13 29840 XP Nasenbohrer Level 4 | 30.12.2025 - 15:13 Uhr

    Habe ich jüngst getestet als Indiana Jones überraschenderwiese kostenlos dabei war…Kann man machen, muss man nicht, kein Vergleich zu Geforce Now wenn schon Streaming…

  7. SnakeForce 85 37345 XP Bobby Car Raser | 30.12.2025 - 16:03 Uhr

    Ich nutze Amazon Luna nicht, bin weit weg vom Cloudgaming, habe das nur mal genutzt, wenn man für ein Erfolg keine 100 GB installieren wollte oder so.

    Wenn dann wird Stalker 2 weiter gemacht, wenn es im sale ist oder doch nochmal im GP landen sollte, habs einmal durchgespielt und damit mein Appetit gesättigt, gerne mag ich für einen schmalen Kurs mal alles andere noch in Ruhe fertig.

