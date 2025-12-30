STALKER 2 Heart of Chornobyl: Shooter landet auf Amazon Luna

Der Survival‑Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist nun offiziell auf dem Cloud‑Gaming‑Dienst Amazon Luna verfügbar. Spieler in den unterstützten Luna‑Regionen können damit direkt in die gefährliche Zone eintauchen, ohne leistungsstarke Hardware zu benötigen.
Die Veröffentlichung auf Luna macht das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich und ermöglicht es, die radioaktive, mutantenverseuchte Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2 sofort über die Cloud zu erleben – egal ob auf PC, Laptop, Tablet oder kompatiblen Smart‑TVs.
Damit erweitert der Titel seine Reichweite deutlich und reiht sich in die wachsende Liste großer Spiele ein, die über Amazons Streaming‑Plattform spielbar sind.
Wenn ich wieder in die Zone eintauche, dann eher über meine Series X, aber gut für diejenigen ohne Hardware.
Das Luna Angebot is gar nicht so schlecht, kann och einfach zwischen den Geräten gewechselt werden 😅✌🏻 is bei uns daheem oft in Gebrauch ✌🏻
Habe ich jüngst getestet als Indiana Jones überraschenderwiese kostenlos dabei war…Kann man machen, muss man nicht, kein Vergleich zu Geforce Now wenn schon Streaming…
Meins kommt morgen an
Wenn ich an die stundenlangen Laufwege zurückdenke…😄
Ich muss es unbedingt mal weiterspielen
Ich nutze Amazon Luna nicht, bin weit weg vom Cloudgaming, habe das nur mal genutzt, wenn man für ein Erfolg keine 100 GB installieren wollte oder so.
Wenn dann wird Stalker 2 weiter gemacht, wenn es im sale ist oder doch nochmal im GP landen sollte, habs einmal durchgespielt und damit mein Appetit gesättigt, gerne mag ich für einen schmalen Kurs mal alles andere noch in Ruhe fertig.