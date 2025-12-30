STALKER 2 Heart of Chornobyl: Shooter landet auf Amazon Luna

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ab sofort auf Amazon Luna – die Zone kommt in die Prime Cloud.

Der Survival‑Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist nun offiziell auf dem Cloud‑Gaming‑Dienst Amazon Luna verfügbar. Spieler in den unterstützten Luna‑Regionen können damit direkt in die gefährliche Zone eintauchen, ohne leistungsstarke Hardware zu benötigen.

Die Veröffentlichung auf Luna macht das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich und ermöglicht es, die radioaktive, mutantenverseuchte Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2 sofort über die Cloud zu erleben – egal ob auf PC, Laptop, Tablet oder kompatiblen Smart‑TVs.

Damit erweitert der Titel seine Reichweite deutlich und reiht sich in die wachsende Liste großer Spiele ein, die über Amazons Streaming‑Plattform spielbar sind.