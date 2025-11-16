STALKER 2 Heart of Chornobyl: Trotz Game Pass Abschied eng mit Xbox verbunden

27 Autor: , in News / STALKER 2 Heart of Chornobyl
Übersicht
Image: GSC Game World

STALKER 2 Heart of Chornobyl-Entwickler feiern Xbox-Erfolg und blicken voller Zuversicht in die Zukunft des Zone-Universums!

Die Entwickler von STALKER 2: Heart of Chornobyl würdigen in ihrer aktuellen Botschaft die enge Zusammenarbeit mit Xbox und betonen, dass diese Partnerschaft aus einer einzigen E-Mail entstand und zu einer der positivsten Kooperationen ihrer Studiohistorie wurde.

STALKER 2 bildet dabei den Mittelpunkt eines gemeinsamen Weges, der Millionen Spielern ein intensives und unvergessliches Erlebnis in der Zone ermöglichte. Die Entwickler erklären, dass die Unterstützung durch das Xbox Team jederzeit spürbar war und entscheidend dazu beigetragen hat, STALKER 2 erfolgreich umzusetzen.

Auch wenn STALKER 2 den Xbox Game Pass nun verlässt, hebt das Studio hervor, dass die gewachsene Verbindung und die gegenseitige Wertschätzung bestehen bleiben.

Die Welt von S.T.A.L.K.E.R. wird künftig durch neue Geschichten, geplante Story DLCs und weitere Überraschungen erweitert, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler in das Universum hineinziehen sollen.

Für die Entwickler ist klar, dass der gemeinsame Weg mit Xbox nicht endet, sondern in eine Zukunft führt, in der die Zone weiter wächst und neue Abenteuer für euch bereithält.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu STALKER 2 Heart of Chornobyl

27 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Mysterio 35535 XP Bobby Car Raser | 16.11.2025 - 11:17 Uhr

    Hab es kurz angespielt aber nicht so wirklich den Zugang zum Spiel gefunden

    0
  3. oldGamer 134595 XP Elite-at-Arms Silber | 16.11.2025 - 11:34 Uhr

    Ich hol mal die Glaskugel raus und die sagt dann bestimmt : Abwarten. Das kommt wieder rein weil die Verkäufe nicht so werden wie erwartet.

    1
  4. Mech77 59355 XP Nachwuchsadmin 8+ | 16.11.2025 - 11:58 Uhr

    „Die Welt von S.T.A.L.K.E.R. wird künftig durch neue Geschichten, geplante Story DLCs und weitere Überraschungen erweitert, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler in das Universum hineinziehen sollen.“

    Da werde ich dann definitiv wieder rein schauen. Schon das Grundspiel war klasse.

    0
  5. MaDDoG1207 12910 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.11.2025 - 12:18 Uhr

    Fand das Game jetzt vor paar Wochen beim Anspielen richtig gut. Aber das ist es erst jetzt geworden, das muss schon erwähnt werden.

    Gamepass-Release für 1 Jahr war nichts anderes als Early-Access, wo das Game ggf. immer noch ist. Aber aktuell wohl sehr nah an „fertig“, immerhin kommt die PS5 Version in paar Tagen.

    0
    • Economic 86665 XP Untouchable Star 3 | 16.11.2025 - 12:24 Uhr
      Antwort auf MaDDoG1207

      Ende 2026 wird das evtl. Annähernd fertig. Engine Update, der MP der kurz nach Release kommen sollte etc… warte da gespannt auf die 2026 Roadmap

      3
      • Duck-Dynasty 137895 XP Elite-at-Arms Gold | 16.11.2025 - 13:04 Uhr
        Antwort auf Economic

        Die beta des Spiels im Gamepass hat mich auch nicht interessiert. Hatte es kurz installiert und die Diashow gleich wieder deinstalliert.
        Ich werde da erst wieder mal nach schauen, wenn wirklich sämtlicher Support beendet ist. Multiplayer interessiert mich nicht.

        0
  7. BasDom 17320 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.11.2025 - 12:57 Uhr

    Der Release war doch total mies weil es noch verbuggt war, das erzählt niemand ^^

    0
  9. KeKsBrei 63630 XP Romper Stomper | 16.11.2025 - 13:33 Uhr

    Seltsam das es so schnell wieder raus ist kann aber damit leben hat mich wirklich nie so interessiert das Game.

    0

Hinterlasse eine Antwort