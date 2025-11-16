STALKER 2 Heart of Chornobyl: Trotz Game Pass Abschied eng mit Xbox verbunden

STALKER 2 Heart of Chornobyl-Entwickler feiern Xbox-Erfolg und blicken voller Zuversicht in die Zukunft des Zone-Universums!

Die Entwickler von STALKER 2: Heart of Chornobyl würdigen in ihrer aktuellen Botschaft die enge Zusammenarbeit mit Xbox und betonen, dass diese Partnerschaft aus einer einzigen E-Mail entstand und zu einer der positivsten Kooperationen ihrer Studiohistorie wurde.

STALKER 2 bildet dabei den Mittelpunkt eines gemeinsamen Weges, der Millionen Spielern ein intensives und unvergessliches Erlebnis in der Zone ermöglichte. Die Entwickler erklären, dass die Unterstützung durch das Xbox Team jederzeit spürbar war und entscheidend dazu beigetragen hat, STALKER 2 erfolgreich umzusetzen.

Auch wenn STALKER 2 den Xbox Game Pass nun verlässt, hebt das Studio hervor, dass die gewachsene Verbindung und die gegenseitige Wertschätzung bestehen bleiben.

Die Welt von S.T.A.L.K.E.R. wird künftig durch neue Geschichten, geplante Story DLCs und weitere Überraschungen erweitert, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler in das Universum hineinziehen sollen.

Für die Entwickler ist klar, dass der gemeinsame Weg mit Xbox nicht endet, sondern in eine Zukunft führt, in der die Zone weiter wächst und neue Abenteuer für euch bereithält.

This one started with a single email and grew into one of the most glowing partnerships we’ve ever had. A match happened that ultimately made millions of players happy. We’ve said this many times, but we are genuinely grateful to the @Xbox team for all the collaboration,… pic.twitter.com/2Au7HQzL1s — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 14, 2025