STALKER 2 Heart of Chornobyl: Trotz Game Pass Abschied eng mit Xbox verbunden

Die Entwickler von STALKER 2: Heart of Chornobyl würdigen in ihrer aktuellen Botschaft die enge Zusammenarbeit mit Xbox und betonen, dass diese Partnerschaft aus einer einzigen E-Mail entstand und zu einer der positivsten Kooperationen ihrer Studiohistorie wurde.
STALKER 2 bildet dabei den Mittelpunkt eines gemeinsamen Weges, der Millionen Spielern ein intensives und unvergessliches Erlebnis in der Zone ermöglichte. Die Entwickler erklären, dass die Unterstützung durch das Xbox Team jederzeit spürbar war und entscheidend dazu beigetragen hat, STALKER 2 erfolgreich umzusetzen.
Auch wenn STALKER 2 den Xbox Game Pass nun verlässt, hebt das Studio hervor, dass die gewachsene Verbindung und die gegenseitige Wertschätzung bestehen bleiben.
Die Welt von S.T.A.L.K.E.R. wird künftig durch neue Geschichten, geplante Story DLCs und weitere Überraschungen erweitert, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler in das Universum hineinziehen sollen.
Für die Entwickler ist klar, dass der gemeinsame Weg mit Xbox nicht endet, sondern in eine Zukunft führt, in der die Zone weiter wächst und neue Abenteuer für euch bereithält.
This one started with a single email and grew into one of the most glowing partnerships we’ve ever had.
A match happened that ultimately made millions of players happy.
We’ve said this many times, but we are genuinely grateful to the @Xbox team for all the collaboration,… pic.twitter.com/2Au7HQzL1s
— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 14, 2025
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab es kurz angespielt aber nicht so wirklich den Zugang zum Spiel gefunden
Bin mal gespannt, was mit den Dlcs alles kommen wird.
Ich hol mal die Glaskugel raus und die sagt dann bestimmt : Abwarten. Das kommt wieder rein weil die Verkäufe nicht so werden wie erwartet.
„Die Welt von S.T.A.L.K.E.R. wird künftig durch neue Geschichten, geplante Story DLCs und weitere Überraschungen erweitert, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler in das Universum hineinziehen sollen.“
Da werde ich dann definitiv wieder rein schauen. Schon das Grundspiel war klasse.
Mit 73 mMn auch ziemlich unterbewertet.
Fand das Game jetzt vor paar Wochen beim Anspielen richtig gut. Aber das ist es erst jetzt geworden, das muss schon erwähnt werden.
Gamepass-Release für 1 Jahr war nichts anderes als Early-Access, wo das Game ggf. immer noch ist. Aber aktuell wohl sehr nah an „fertig“, immerhin kommt die PS5 Version in paar Tagen.
Ende 2026 wird das evtl. Annähernd fertig. Engine Update, der MP der kurz nach Release kommen sollte etc… warte da gespannt auf die 2026 Roadmap
Die beta des Spiels im Gamepass hat mich auch nicht interessiert. Hatte es kurz installiert und die Diashow gleich wieder deinstalliert.
Ich werde da erst wieder mal nach schauen, wenn wirklich sämtlicher Support beendet ist. Multiplayer interessiert mich nicht.
Bis heute nicht dazu gekommen es zu spielen 🙈
Der Release war doch total mies weil es noch verbuggt war, das erzählt niemand ^^
Noch nicht gespielt🤷♂️
Seltsam das es so schnell wieder raus ist kann aber damit leben hat mich wirklich nie so interessiert das Game.