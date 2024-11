STALKER 2 Heart of Chornobyl: Über 113.000 zeitgleich aktive Spieler auf Steam

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Am Starttag verzeichnete der Survival-Shooter STALKER 2 Heart of Chornobyl 113.000 zeitgleich aktive Spieler auf Steam.

Nach Jahren des Wartens war es am 20. November so weit und Spieler konnten sich in STALKER 2 Heart of Chornobyl endlich wieder in die verstrahlte Umgebung des virtuellen Tschernobyls stürzen.

Neben großem Lob für spielerische Elemente, Grafik, Atmosphäre und Co. wurden zum Start von Kritikern auch der schlechte technische Zustand des Spiels bemängelt. Die Spielerzahlen tat dies, allem Anschein nach, jedoch keinen Abbruch.

Laut SteamDB konnte STALKER 2 Heart of Chornobyl direkt am Starttag 113.587 zeitgleich aktive Spieler auf Steam verzeichnen. Und das, obwohl der Titel auch im Angebot des Xbox Game Pass enthalten ist und obendrein an einem Mittwoch veröffentlicht wurde.

Mit seinem aktuellen Höchststand kann der Shooter prominente Konkurrenten wie Far Cry 5 (92.445 gleichzeitige Spieler), Fallout 76 (73.368), Red Dead Redemption 2 (77.655), DOOM Eternal (105.891) und Resident Evil Village (106.631) hinter sich lassen.