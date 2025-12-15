STALKER 2 Heart of Chornobyl: Umfangreiches kostenloses Story-Update angekündigt

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird am 16. Dezember mit einem großen kostenlosen Story- und Content-Update erweitert.

Die Entwickler setzen damit ein starkes Zeichen für die langfristige Unterstützung des Open-World-Survival-Shooters und liefern neue Inhalte, die deutlich über kleinere Patches hinausgehen.

Im Mittelpunkt des Updates steht ein neuer zentraler Hub, der als kreativer und erzählerischer Knotenpunkt dient und die Spielwelt der Zone weiter vertieft.

Zusätzlich wird eine neue einzigartige Waffe eingeführt, die sich nahtlos in das düstere Arsenal von S.T.A.L.K.E.R. 2 einfügt und neue taktische Möglichkeiten im Kampf gegen Mutanten, feindliche Fraktionen und die Gefahren der Anomalien eröffnet.

Das Update erweitert die Haupt- und Nebenhandlung um acht neue Quests, deren Umfang mehrere Spielstunden umfasst und die erzählerische Tiefe des Spiels weiter ausbaut.

Mit sieben zusätzlichen Schauplätzen wächst die Spielwelt der Zone weiter an und bietet neue Gebiete zur Erkundung, die sowohl atmosphärisch als auch spielerisch neue Herausforderungen bereithalten.

Ergänzt wird dies durch sechs neue Charaktere, die jeweils eigene Hintergründe, Motivationen und Geschichten mitbringen und stärker in die Narrative von S.T.A.L.K.E.R. 2 eingebunden sind.

Parallel zum Update wurde außerdem ein zeitlich begrenzter Rabatt für Spieler angekündigt, der den Einstieg in das postapokalyptische Abenteuer attraktiver machen soll.

Mit diesem kostenlosen Content-Update festigt S.T.A.L.K.E.R. 2 seinen Anspruch als modernes Open-World-Survival-Spiel mit starker Story, dichter Atmosphäre und kontinuierlicher Weiterentwicklung auf Xbox Series X|S und PC.