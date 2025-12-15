STALKER 2 Heart of Chornobyl: Umfangreiches kostenloses Story-Update angekündigt

32 Autor: , in News / STALKER 2 Heart of Chornobyl
Übersicht
Image: GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 erhält am 16. Dezember ein umfangreiches kostenloses Story-Update.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird am 16. Dezember mit einem großen kostenlosen Story- und Content-Update erweitert.

Die Entwickler setzen damit ein starkes Zeichen für die langfristige Unterstützung des Open-World-Survival-Shooters und liefern neue Inhalte, die deutlich über kleinere Patches hinausgehen.

Im Mittelpunkt des Updates steht ein neuer zentraler Hub, der als kreativer und erzählerischer Knotenpunkt dient und die Spielwelt der Zone weiter vertieft.

Zusätzlich wird eine neue einzigartige Waffe eingeführt, die sich nahtlos in das düstere Arsenal von S.T.A.L.K.E.R. 2 einfügt und neue taktische Möglichkeiten im Kampf gegen Mutanten, feindliche Fraktionen und die Gefahren der Anomalien eröffnet.

Das Update erweitert die Haupt- und Nebenhandlung um acht neue Quests, deren Umfang mehrere Spielstunden umfasst und die erzählerische Tiefe des Spiels weiter ausbaut.

Mit sieben zusätzlichen Schauplätzen wächst die Spielwelt der Zone weiter an und bietet neue Gebiete zur Erkundung, die sowohl atmosphärisch als auch spielerisch neue Herausforderungen bereithalten.

Ergänzt wird dies durch sechs neue Charaktere, die jeweils eigene Hintergründe, Motivationen und Geschichten mitbringen und stärker in die Narrative von S.T.A.L.K.E.R. 2 eingebunden sind.

Parallel zum Update wurde außerdem ein zeitlich begrenzter Rabatt für Spieler angekündigt, der den Einstieg in das postapokalyptische Abenteuer attraktiver machen soll.

Mit diesem kostenlosen Content-Update festigt S.T.A.L.K.E.R. 2 seinen Anspruch als modernes Open-World-Survival-Spiel mit starker Story, dichter Atmosphäre und kontinuierlicher Weiterentwicklung auf Xbox Series X|S und PC.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu STALKER 2 Heart of Chornobyl

32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HaLoFaN91 117925 XP Scorpio King Rang 4 | 15.12.2025 - 19:40 Uhr

    Schade dass es aus dem Gp genommen wurde. Hatte nur kurz reingeschaut und es zurückgestellt….und nun isses wech😭

    0
  2. DBGHSKuLL 18990 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 15.12.2025 - 19:40 Uhr

    Muss ich mir auch noch mal in Ruhe geben. Aber da brauche ich ausreichend Zeit um mich nur auf dieses Spiel fokussieren zu können.

    0
  3. AnCaptain4u 242475 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.12.2025 - 19:51 Uhr

    Mittlerweile läuft es wohl echt gut. Leider aus den GP geflogen.
    Noch hält mich aber eine Sache vom Kauf ab: man hat immer noch nicht AI Life 2.0 so hinbekommen, wie man es versprochen hat.
    Wenn man das hinbekommen sollte, bin ich sofort dabei!

    0
  4. Paok131180 14000 XP Leetspeak | 15.12.2025 - 19:54 Uhr

    Habe angefangen mit dem spiel aber hat mir persönlich nicht so gefallen. Ich schätze aber das richtige Chornobyl live zu sehen ist interessanter

    0
  5. BasDom 25800 XP Nasenbohrer Level 3 | 15.12.2025 - 20:14 Uhr

    Seitdem es aus dem GP geflogen ist habe ich nicht überlegt es mir zu kaufen ^^

    0

Hinterlasse eine Antwort