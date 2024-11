STALKER 2 Heart of Chornobyl: Verrückter Werbetrailer aus Japan

Neben Xbox Series X|S und dem Xbox Game Pass, ist STALKER 2 Heart of Chornobyl seit gestern auch für PC erhältlich.

Wer das Spiel auf Disc bestellt hat, freut sich natürlich über die Lieferung und möchte sofort loslegen.

Doch was, wenn die Ehefrau einen erst noch zum Einkaufen schickt und man sein Spiel obendrein unterwegs noch verliert?

Was dann alles passieren kann, das zeigt ein verrückter Werbe-Trailer zu STALKER 2 Heart of Chornobyl aus Japan.

Ist euch sowas auch schon passiert?

Why does this Japanese STALKER 2 commercial go so hard? 😭😭 pic.twitter.com/KTAhuuGkjL

— Jez (@JezCorden) November 20, 2024