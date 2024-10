STALKER 2 Heart of Chornobyl: War Game-Dokumentarfilm veröffentlicht

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Schaut euch hier den Dokumentarfilm War Game in Spielfilmlänge zu STALKER 2 Heart of Chornobyl an.

Unter dem Titel War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 bietet dieser abendfüllende Dokumentarfilm einen detaillierten Einblick in die emotionale Reise von GSC Game World, einem ukrainischen Videospielentwickler mit fast 500 Mitarbeitern, der die Herausforderungen bei der Entwicklung des mit Spannung erwarteten Nachfolgers seines Ego-Shooters S.T.A.L.K.E.R. aus dem Jahr 2007 inmitten des ausbrechenden Krieges in der Ukraine meistert.

Was als ehrgeiziges Projekt begann, entwickelte sich zu einem zutiefst persönlichen und historischen Unterfangen, das unter den unvorstellbaren Umständen entstand.

Der in Zusammenarbeit mit Xbox entstandene und von Andrew Stephan (Power On: The Story of Xbox) inszenierte Film ist womöglich einer der herzzerreißendsten Making-of-Filme, die je gedreht wurden.

Er erzählt die wahren Geschichten von Menschen, die mit der Realität des Krieges vor ihrer Haustür konfrontiert sind.

Der Dokumentarfilm behandelt viele Themen, von der Erfassung des Wesens von Tschernobyl und der Ukraine über kulturelle Unabhängigkeit und Spieleentwicklung in einer zusammenbrechenden Welt bis hin zu persönlicher und kollektiver Widerstandsfähigkeit und der Überwindung von Verlusten.

Während dieses Prozesses wird S.T.A.L.K.E.R. 2 zu mehr als nur einem Spiel – vielmehr zu einer Linse, durch die eine neue Realität betrachtet wird.

Die Entwickler setzen sich mit ihrer Doppelrolle als Schöpfer und Überlebende auseinander und verwandeln ihr Spiel in ein kraftvolles Symbol des Widerstands. Wenn die Grundfesten der Existenz erschüttert werden, gewinnt die Kunst eine tiefgreifende Bedeutung, heißt es.

„In diesem Film geht es nicht nur um die härteste Spieleentwicklung aller Zeiten. Er handelt auch von der Widerstandsfähigkeit und dem unnachgiebigen menschlichen Geist angesichts unvorstellbarer Herausforderungen.“ „Es geht um die Bedeutung der Schöpfung in einer Zeit der Zerstörung… ein trotziger Akt, etwas Bedeutungsvolles im Angesicht der Widrigkeiten zu schaffen“, sagt Andrew Stephan, Filmregisseur. „Für mich persönlich ist S.T.A.L.K.E.R. 2 das größte und komplexeste Videospiel in meinem Leben. Es war von Anfang an ehrgeizig, hat sich aber selbst als ultimative Herausforderung erwiesen. Es ist extrem wichtig und extrem persönlich, und es ist ein Spiel, das unter den denkbar stressigsten Umständen entstanden ist.“ „Dazu gehören die Pandemie, die Umsiedlung, die Cyberangriffe und vor allem der Krieg, der unser Heimatland zerreißt.“ „Ich wünschte, der Krieg wäre nie passiert. Ich wünschte, all das wäre nie passiert. Aber es ist passiert. Und wir sind dankbar für die Möglichkeit, all dies mit der Welt zu teilen, denn die Welt sollte es wissen. Das sind wir. Das ist unsere Geschichte“, äußerte Mariia Grygorovych, Creative Director von S.T.A.L.K.E.R. 2.

GSC Game World und Xbox veröffentlichen jetzt War Game: Die Entstehung von S.T.A.L.K.E.R. 2 – einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge – hier zu sehen: