STALKER 2 Heart of Chornobyl: X-Lab-Update mit geheimem Auftrag in der Zone spielbar

Mit einem neuen, kleineren Content Update erweitert GSC Game World die Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl um zusätzliche narrative Inhalte, die im Zeichen der Enthüllung des kommenden Cost of Hope DLC stehen. Das Update steht ab sofort zur Verfügung und wird allen Besitzern des Spiels kostenlos bereitgestellt.

Im Zentrum der neuen Inhalte steht eine storygetriebene Aktivität rund um das geheimnisvolle X Lab, das tief unter der Zone verborgen liegt. Orte dieser Art gelten seit jeher als versiegelt oder durch fehlgeschlagene Forschungsprojekte verschüttet, doch neue Gerüchte sorgen nun für Bewegung in der Gemeinschaft der Stalker.

Dabei rückt eine Figur namens Diod in den Fokus, ein Techniker aus dem Slag Heap, der angeblich Zugang zu den unteren Ebenen von X 18 erhalten hat. Was dort unten tatsächlich geschieht, bleibt unklar, doch genau diese Unsicherheit bildet den Ausgangspunkt für eine neue riskante Mission innerhalb der Zone.

Für Skif ergibt sich daraus ein Deal, der auf dem Papier einfach wirkt, in der Praxis jedoch weitreichende Konsequenzen verspricht. Diod fordert keinen klassischen Loot, sondern eine ganz bestimmte Unterstützung, die Skif in das Herz des Labors führen soll. Im Gegenzug winkt eine hohe Belohnung, doch in der Zone bleibt kein Auftrag ohne Risiko.

Das neue Szenario setzt auf eine Mischung aus Gefahr, Entdeckung und möglichen Konsequenzen, die weit über eine einfache Bezahlung hinausgehen können. Neben wertvollen Ressourcen oder Ausrüstung könnten auch verlorene Erkenntnisse oder tiefere Geheimnisse aus den unteren Ebenen des Labors ans Licht kommen.

Mit diesem Inhalt erweitert S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gezielt die Hintergrundgeschichte der X Labs und liefert einen kompakten, aber bedeutungsvollen Beitrag zur Welt der Zone. Das Update versteht sich zugleich als Ergänzung zur bevorstehenden DLC Enthüllung und als Dankeschön an die Community, die die Entwicklung rund um die Zone weiterhin begleitet.