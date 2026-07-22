STALKER 2 Heart of Chornobyl: Xbox-Exklusivität teurer als Entwicklung

27 Autor: , in News / STALKER 2 Heart of Chornobyl
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Image: GSC Game World

Laut Studiogründer Sergiy Grygorovych überstieg die von Xbox für die zeitliche Exklusivität gezahlte Summe die Entwicklungskosten von STALKER 2 Heart of Chornobyl.

Ein Jahr lang war STALKER 2 Heart of Chornobyl auf Konsolen exklusiv Xbox Series X|S-Spielern vorbehalten. Ein Deal, der den dystopischen Shooter für Entwickler GSC Game World schon vor der Veröffentlichung zum finanziellen Erfolg machte.

Wie Studiogründer Sergiy Grygorovych im Interview mit dem YouTuber OLDBoi erklärt, habe Xbox für die zeitliche Exklusivität mehr bezahlt, als die Entwicklung von STALKER 2 gekostet habe. Genaue Zahlen nennt er allerdings nicht.

Hauptgrund für das große Interesse seitens Xbox sei die hervorragende Resonanz auf den Trailer des Spiels gewesen. Innerhalb einer Woche hätten dann alle Unterlagen zur Unterzeichnung vorgelegen, so Grygorovych.

Quelle
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27 Kommentare Added

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  1. Katanameister 506560 XP Xboxdynasty MVP Silber | 22.07.2026 - 08:18 Uhr

    Hätte Microsoft sich sparen können, der Zustand zur Veröffentlichung war ja mal richtig schlecht.

    2
  2. Heikel 9420 XP Beginner Level 4 | 22.07.2026 - 08:35 Uhr

    Damn.
    Microsoft muss zu dem Zeitpunkt ja richtig verzweifelt gewesen sein. Egal wie hoch die Kosten sind, Hauptsache man hatte irgendetwas exklusives anzubieten.
    Und dann hat es nur für eine einjährige Exklusivität und Game Pass Aufnahme gereicht? Autsch.

    Kein wunder das die so ein komplett unfertiges Spiel veröffentlicht haben. Die hatten bereits Gewinn gemacht, bevor sie ihr Spiel veröffentlicht haben. Warum also sich noch gross Mühe geben?

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    • wussii 66560 XP Romper Domper Stomper | 22.07.2026 - 09:30 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Du wieder 😉…
      Ja die müssen sehr verzweifelt gewesen sein, im selben Jahr erschienen u.a.:
      Hellblade 2
      Indiana Jones und der große Kreis
      Flight Simulator 2024
      Age of Mythology Retold
      Ara History Untold
      Call of Duty BO6
      Starfield Shattered Space DLC
      Diablo Vessel of Hatred DLC
      Fallout 76 Skyline Valley Update

      Im Gegensatz dazu bei Sony:
      AstroBot
      Lego Horizon
      Concord
      Ein ziemlich geiles Spiel, ein absoluter Flop für PC, PS5 & Switch 2 und einmal der größte und teuerste Flop der Videospielgeschichte. (Gut, die jährlichen Pseudo-Remaster von TLoU & Spiderman gab es sicher auch noch)

      0
  3. EdgarAllanFloh 141210 XP Master-at-Arms Bronze | 22.07.2026 - 08:38 Uhr

    Das Spiel habe ich nach zwei Stunden Spielzeit wieder von der Platte geworfen. Die Faszination der Serie ist einfach nicht auf mich übergesprungen. Und ich mag den Film, der als Vorlage dient.

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  4. kleineAmeise 186160 XP Battle Rifle Master | 22.07.2026 - 08:41 Uhr

    Und dann hat man jegliche Motivation verloren das Spiel so zu machen wie es eigentlich geplant war. Da war nix mit A-Life 2.0.
    Das Spiel sieht stellenweise atemberaubend aus. Das haben die zumindest gut gemacht.

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  5. Robilein 1305080 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 22.07.2026 - 08:43 Uhr

    Der Phil hat schon lustige Sachen gemacht in seiner Zeit als XBOX CEO🤣

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  6. CrossSkull 19800 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 22.07.2026 - 08:57 Uhr

    Könnte mir auch vorstellen das MS/Xbox extra etwas mehr Budget gegeben haben da es ja ein Ukrainisches Studio ist und das Studio soweit ich weiss durch den Krieg umziehen musste.
    Aber sonst sehr ungewöhnlich!

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  8. JaYtwon 2940 XP Beginner Level 2 | 22.07.2026 - 09:38 Uhr

    Ich unterstütze so einen Müll nicht mehr. Wer so gierig ist, soll am Ende leiden. Mich interessiert das Spiel absolut nicht mehr. Zum Release ja, aber nicht mehr 2 Jahre später. Genau wie FH6. Bisher immer noch nicht auf der PlayStation erschienen. Kann Microsoft gerne behalten. 1 Jahr nach Release habe ich dann auch keinen Bock mehr. Die lernen es wirklich niemals.
    Heutzutage kauft sich kaum noch jemand nur eine Konsole wegen einem bestimmten Spiel. Der Umsatz wird durch den Verkauf der Spiele generiert. Hier hörte Microsoft bestimmt noch einmal 500-800millionen mir FH6 Umsätzen können. Aber nein.

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  9. aleXdeluXe86 78130 XP Tastenakrobat Level 4 | 22.07.2026 - 09:40 Uhr

    Ja gut der allererste teaser bzw. Trailer hat auch was ausgelöst.
    Eigentlich clever aber ging ja nicht ganz auf der Plan

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