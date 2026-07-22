STALKER 2 Heart of Chornobyl: Xbox-Exklusivität teurer als Entwicklung

Ein Jahr lang war STALKER 2 Heart of Chornobyl auf Konsolen exklusiv Xbox Series X|S-Spielern vorbehalten. Ein Deal, der den dystopischen Shooter für Entwickler GSC Game World schon vor der Veröffentlichung zum finanziellen Erfolg machte.
Wie Studiogründer Sergiy Grygorovych im Interview mit dem YouTuber OLDBoi erklärt, habe Xbox für die zeitliche Exklusivität mehr bezahlt, als die Entwicklung von STALKER 2 gekostet habe. Genaue Zahlen nennt er allerdings nicht.
Hauptgrund für das große Interesse seitens Xbox sei die hervorragende Resonanz auf den Trailer des Spiels gewesen. Innerhalb einer Woche hätten dann alle Unterlagen zur Unterzeichnung vorgelegen, so Grygorovych.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte Microsoft sich sparen können, der Zustand zur Veröffentlichung war ja mal richtig schlecht.
Damn.
Microsoft muss zu dem Zeitpunkt ja richtig verzweifelt gewesen sein. Egal wie hoch die Kosten sind, Hauptsache man hatte irgendetwas exklusives anzubieten.
Und dann hat es nur für eine einjährige Exklusivität und Game Pass Aufnahme gereicht? Autsch.
Kein wunder das die so ein komplett unfertiges Spiel veröffentlicht haben. Die hatten bereits Gewinn gemacht, bevor sie ihr Spiel veröffentlicht haben. Warum also sich noch gross Mühe geben?
Du wieder 😉…
Ja die müssen sehr verzweifelt gewesen sein, im selben Jahr erschienen u.a.:
Hellblade 2
Indiana Jones und der große Kreis
Flight Simulator 2024
Age of Mythology Retold
Ara History Untold
Call of Duty BO6
Starfield Shattered Space DLC
Diablo Vessel of Hatred DLC
Fallout 76 Skyline Valley Update
Im Gegensatz dazu bei Sony:
AstroBot
Lego Horizon
Concord
Ein ziemlich geiles Spiel, ein absoluter Flop für PC, PS5 & Switch 2 und einmal der größte und teuerste Flop der Videospielgeschichte. (Gut, die jährlichen Pseudo-Remaster von TLoU & Spiderman gab es sicher auch noch)
Das Spiel habe ich nach zwei Stunden Spielzeit wieder von der Platte geworfen. Die Faszination der Serie ist einfach nicht auf mich übergesprungen. Und ich mag den Film, der als Vorlage dient.
Und dann hat man jegliche Motivation verloren das Spiel so zu machen wie es eigentlich geplant war. Da war nix mit A-Life 2.0.
Das Spiel sieht stellenweise atemberaubend aus. Das haben die zumindest gut gemacht.
Der Phil hat schon lustige Sachen gemacht in seiner Zeit als XBOX CEO🤣
Könnte mir auch vorstellen das MS/Xbox extra etwas mehr Budget gegeben haben da es ja ein Ukrainisches Studio ist und das Studio soweit ich weiss durch den Krieg umziehen musste.
Aber sonst sehr ungewöhnlich!
Hat sich ja gelohnt
Ich unterstütze so einen Müll nicht mehr. Wer so gierig ist, soll am Ende leiden. Mich interessiert das Spiel absolut nicht mehr. Zum Release ja, aber nicht mehr 2 Jahre später. Genau wie FH6. Bisher immer noch nicht auf der PlayStation erschienen. Kann Microsoft gerne behalten. 1 Jahr nach Release habe ich dann auch keinen Bock mehr. Die lernen es wirklich niemals.
Heutzutage kauft sich kaum noch jemand nur eine Konsole wegen einem bestimmten Spiel. Der Umsatz wird durch den Verkauf der Spiele generiert. Hier hörte Microsoft bestimmt noch einmal 500-800millionen mir FH6 Umsätzen können. Aber nein.
Ja gut der allererste teaser bzw. Trailer hat auch was ausgelöst.
Eigentlich clever aber ging ja nicht ganz auf der Plan
Wollte es spielen wenn alle DLCs raus sind.