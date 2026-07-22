STALKER 2 Heart of Chornobyl: Xbox-Exklusivität teurer als Entwicklung

Laut Studiogründer Sergiy Grygorovych überstieg die von Xbox für die zeitliche Exklusivität gezahlte Summe die Entwicklungskosten von STALKER 2 Heart of Chornobyl.

Ein Jahr lang war STALKER 2 Heart of Chornobyl auf Konsolen exklusiv Xbox Series X|S-Spielern vorbehalten. Ein Deal, der den dystopischen Shooter für Entwickler GSC Game World schon vor der Veröffentlichung zum finanziellen Erfolg machte.

Wie Studiogründer Sergiy Grygorovych im Interview mit dem YouTuber OLDBoi erklärt, habe Xbox für die zeitliche Exklusivität mehr bezahlt, als die Entwicklung von STALKER 2 gekostet habe. Genaue Zahlen nennt er allerdings nicht.

Hauptgrund für das große Interesse seitens Xbox sei die hervorragende Resonanz auf den Trailer des Spiels gewesen. Innerhalb einer Woche hätten dann alle Unterlagen zur Unterzeichnung vorgelegen, so Grygorovych.