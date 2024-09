STALKER 2 Heart of Chornobyl: Xbox Series S-Version läuft mit um die 35fps

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Der Lead Producer von STALKER 2 Heart of Chornobyl, Ed Wing, hat sich in einem Interview auf der Gamescom falsch ausgedrückt und stellt nun klar, dass die Xbox Series S-Version mit um die 35fps derzeit läuft.

Im Interview wurde aber 25fps verstanden, was natürlich falsch ist. Somit wurde aus der skandalösen Eilmeldung schnell eine Ente und die Entwickler von STALKER 2 Heart of Chornobyl stellen noch einmal klar, dass das Spiel auf der Xbox Series S schon sehr rund läuft. An einigen Stellen schwankt die Framerate aber noch ein wenig und man habe es sich zum Ziel gesetzt, dass STALKER 2 Heart of Chornobyl durchgehend mit 30fps auf der Xbox Series S laufen wird.

Außerdem gäbe es auch kein Drama um die Xbox Series S-Version von STALKER 2 Heart of Chornobyl, sondern man müsse nur noch einige Arbeiten erledigen.

„Nur um meine Gedanken klarzustellen: Ich habe während des Interviews auf der Gamescom etwas gesagt. Ja, das habe ich gesagt, aber anscheinend ist mir während des Interviews etwas durch den Kopf gegangen, denn ich wollte sagen ‚etwa 35 FPS‘.“ „In der Praxis zeigt sich, dass die Optimierung auf der Serie S reibungslos funktioniert.“ „Einige Teile des Spiels kann etwas unter dem Ziel jetzt sein (daher der Kopf Glitch), aber im Durchschnitt läuft Stalker 2 auf 34-36.“ „Unser Ziel ist es, mit der Serie S mit mindestens 30 FPS in jedem Teil der Zone zu starten.“ „Das ist kein Drama, es gibt nur noch einige Arbeiten zu erledigen.“