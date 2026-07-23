STALKER 2 Heart of Chornobyl: Xbox soll mehr als die Entwicklungskosten gezahlt haben – jetzt reagiert das Studio

GSC Game World widerspricht Behauptungen über die Finanzierung und den Xbox-Deal von S.T.A.L.K.E.R. 2.

Entwickler GSC Game World widerspricht Behauptungen, wonach Xbox mehr als die gesamten Entwicklungskosten von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gezahlt haben soll, um sich die zeitweise Konsolenexklusivität des Spiels zu sichern. Das Studio stellt insbesondere infrage, dass die Person hinter diesen Aussagen über ausreichenden Einblick in die entsprechenden Verhandlungen verfügte.

Nach Angaben von GSC Game World war Sergiy aufgrund bestehender Vereinbarungen weder an den Verhandlungen mit Partnern noch während des vollständigen Produktionszyklus an der tatsächlichen Entwicklung von S.T.A.L.K.E.R. 2 beteiligt.

„Gemäß den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen war Sergiy weder an den Verhandlungen mit Partnern bezüglich S.T.A.L.K.E.R. 2 noch während des gesamten Produktionszyklus an der tatsächlichen Entwicklung des Spiels beteiligt.“

Das Unternehmen habe diese Vereinbarungen seinerseits stets eingehalten. Deshalb könnten die entsprechenden Aussagen laut GSC nicht als korrekte Darstellung der tatsächlichen Vorgänge innerhalb des Unternehmens betrachtet werden.

„Aus diesem Grund können seine Kommentare zu den Aktivitäten des Unternehmens nicht als genaue Darstellung der tatsächlichen Situation betrachtet werden.“

GSC äußert sich zur Finanzierung von S.T.A.L.K.E.R. 2

Das Studio verweist zudem auf die außergewöhnlich schwierigen Entwicklungsbedingungen des Spiels und fordert, die Geschichte hinter dem Projekt auf Grundlage belegbarer Fakten zu betrachten.

„Die Entwicklung von S.T.A.L.K.E.R. 2 wurde zu einem der herausforderndsten Projekte in der Geschichte der Videospielindustrie. Wir glauben, dass die Geschichte dieses Spiels auf Fakten und nicht auf Annahmen oder subjektiven Meinungen basieren sollte.“

GSC Game World bedankte sich bei allen Beteiligten, die die Veröffentlichung ermöglicht haben. Dazu zählt das Studio neben Spielern, Partnern und den Verteidigern der Ukraine ausdrücklich auch Eigentümer Max Krippa.

Krippa habe laut GSC den Großteil des Entwicklungsbudgets von S.T.A.L.K.E.R. 2 finanziert.

Großes Update und erstes Story-DLC stehen bevor

Gleichzeitig möchte das Studio den Fokus wieder auf die Zukunft des Spiels richten. GSC Game World arbeitet derzeit an einem umfangreichen Update sowie dem ersten großen Story-DLC für S.T.A.L.K.E.R. 2.

„Wir hoffen, dass solche öffentlichen Aussagen nicht von dem ablenken, was für das Team heute wirklich wichtig ist.“

Weitere Informationen zu den kommenden Inhalten sollen schon bald veröffentlicht werden.